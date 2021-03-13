自哈里王子和妻子梅根的專訪播出後，英國皇室內部被指存在種族歧視，備受左翼人士和傳媒質疑。繼哈里兄長威廉王子率先現身否認後，英女皇伊利沙白二世亦於周二作出首次露面，她和英國學童一起參與英國科學周活動，跟在美國太空總署（NASA）工作的英國科學家一起觀看「毅力號」由火星傳回地球的影像。英女皇全程面帶笑容，表現輕鬆。

英女皇透過視像會議跟科學家一起看來自火星的影像，她全程展現笑容，還興奮地道：「這令人著迷，看到這些來自火星的影像，很難想像親身看到火星地面。」她還提及上周在格羅斯特郡（Gloucestershire）墜落的隕石碎片，但她對哈里專訪的內容隻字不提，只曾在日前透過聲明簡短回應專訪指控。

黑人合唱團批評梅根要求難捉摸

在哈里和梅根大婚當天，黑人聖詩合唱團「王國合唱團」（The Kingdom Choir）獻唱了名曲《Stand By Me》。合唱團創辦人吉布森（Karen Gibson）近日接受訪問，證實當時是受到哈里父親皇儲查理斯邀請，並獲對方衷心祝福表演成功。

梅根在專訪中宣稱有皇室中人談論阿奇膚色，質疑皇室存在種族歧視。但哈里夫婦其後表明，涉種族歧視言論的人不是女皇及菲臘親王，導致外界把查理斯或威廉王子等視作嫌疑人物。不過，吉布森表示，「很難相信」皇儲查理斯會說出阿奇膚色「到底有多黑」的言論。

吉布森反而透露，哈里和梅根要求過高，很難理解他們到底想要甚麼。她憶述：「我用電郵傳送了這首歌的12個不同版本，但無一獲得通過，最後我們只能嘗試我們認為最好的版本，我們在肯辛頓宮前試唱，他們又說『就是這樣』。」

黑人地方領袖：皇室尊重他人

同為黑人女性的布里斯托爾郡爵戈爾丁（Peaches Golding）也表明不相信皇室存在種族歧視。她表示，很多人都總是對即將出生或初生嬰兒的各種事情感到好奇，例如會問嬰兒眼睛甚麼顏色等，並稱曾跟皇室人員共事，認為對方都是尊重他人，提出可能當中涉及誤會。

路透社/英國《每日郵報》

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