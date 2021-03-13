美國維珍尼亞州一間武漢肺炎疫苗接種中心擺烏龍，日前為民眾接種時竟誤打空針，其聲明指「不多於10人」受影響，已悉數聯絡他們及補打疫苗。

事發在維珍尼亞州中洛錫安（Midlothian）連銷超市克羅格（Kroger）內的藥房，負責接種人員誤以為同事已用針筒抽取疫苗，導致多人被打空針。

克羅格發聲明致歉，稱已成功聯絡受影響民眾並為他們補打疫苗，亦有向衞生部門通報事件。

受影響人士：空針有明顯不同

霍斯（Carrie Hawes）是其中一名被誤打空針的人，她透露接種的是單劑式強生疫苗，接種翌日收到電話說她原來未獲接種，坦言當時十分驚訝，亦有點憂慮。

她表示回去再接種時工作人員相當謹慎，注入疫苗等步驟均有向她展示。霍斯還透露接種真疫苗跟空針的感覺有明顯分別，打空針時「感覺不到任何東西」，真疫苗卻感覺有「真的有東西注入」，手臂後來也感到輕微痛楚。

美國《紐約郵報》/美國有線新聞網絡

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！