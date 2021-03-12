（北美通訊）因疫情關係，美國駐中國多間領事館已暫停接收F-1高等教育學生簽證申請13個月，申請人最快要到今年8月，才能在廣州約見領事，導致下學期可能有大量中國留學生，未能前往美國開學。美國有民間教育組織在網上發起聯署，促請美國國務院恢復接受F-1簽證申請，加快審批工作，以免更多中國學生轉往英國及加拿大升學。

中國去年初爆發大規模疫情後，美國駐中國多地的領事館由去年2月起，暫停接收F-1簽證申請，至今已有13個月。目前美國駐北京、上海、瀋陽領事館均暫停接受有關簽證申請，美國駐廣州領事館雖已恢復接受有關簽證申請，但留學生最快也要到8月12日，才能與領事進行面談。

美國民間組織「美華國際教育工作者聯盟」在Change.org網站發起聯署，要求美國當局立即加快處理中國學生簽證申請。聯署人之一陳航（Andrew Hang Chen）是匹茲堡留學服務公司「厚仁教育」（Wholeren Group）的首席學習官（Chief Learning Officer），他擔心美國的高等教育學府即使下學期能重開校園，恢復面對面授課，但絕大部分中國留學生由於未能取得簽證，最終未能前往美國。

陳航警告，假如中國留學生未能到美國，繼續留在中國作遙距上課，他們及其家長會覺得美國教育不再物有所值，大大減低到美國升學的吸引力，或令更多中國學生轉往英國及加拿大留學。他促請美國盡快快復接收有關簽證申請，加快審批進度，「我想這是首要工作，美國國務院及其中國對口單位必須想出解決方案。我觀察所得，兩個國家依然鼓勵學生流動。」

陳航呼籲所有關心有關問題的人「聯繫工作和居住所在地的政客、市政府和州政府官員、美國國土安全部、 美國公民與移民服務局，和白宮相關部門」，表達自己的訴求和看法。

美國教育理事會（American Council on Education）政府關係總監施普萊澤（Sarah Spreitzer）表示，他們同樣關注國際留學生會否因簽證問題，下學期未能前來美國，「我們已要求國務院及國土安全部想辦法，包括在領事館未能重開下，豁免首次申請F-1簽證學生的領事面談，以及優先處理學生簽證申請。我們會繼續向拜登政府施壓，讓我們的學院和學生面對一的問題，得以及時解決。」

國際留學數據分析網站「Open Doors」資料顯示，在2019年至2020年度，美國一共有372,532名留學生，為美國帶來接近159億美元經濟效益。

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