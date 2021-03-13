根據一位專門研究英國皇室的專家指出，哈里王子的夫人梅根，並非英國皇室首位有非裔血統的混血兒，在歷史上至少有兩位英國皇后有非洲血統。

皇室專家坎貝爾(Colin Campbell)說：「英國皇室全都有非洲血裔。」坎貝爾是出生於牙買加的社交名媛，曾寫過多本關於英國皇室的著作，包括2019年出版的《有色人種與英國皇室》(People of Color and the Royals)。

坎貝爾說，其中一位黑人皇室成員是英皇喬治三世的皇后夏洛特(Queen Charlotte)。1774年出生的夏洛特皇后是葡萄牙女貴族瑪格麗塔(Margarita de Castro Souza)的後裔，而瑪格麗塔的祖先，可追溯至13世紀葡萄牙國王亞豐素三世(Afonso III)的非洲裔情婦。一位歷史學家指出，夏洛特皇后的畫像，也強調她的非裔面孔特點。

除了夏洛特皇后，坎貝爾與其他歷史學家認為在1314年出生、後來成為英皇愛德華三世妻子與顧問的菲莉琶(Philippa of Hainault)，亦是來自北非。

坎貝爾指出，英國與歐洲皇室通婚非常普遍，而在歐洲皇室中，有相當大的部份具有非洲血統。她說，英國直到17世紀後期才出現種族歧視，當時蔗糖在英國社會比黃金還重要，位於西印度群島的英國殖民地，倚賴非洲奴隸種植甘蔗，甘蔗園主苛待奴隸，令種族歧視變成風氣。

坎貝爾說：「當你參考這些歷史，指控英國皇室種族歧視便變得荒謬。」

美國《紐約郵報》

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