根據一位專門研究英國皇室的專家指出,哈里王子的夫人梅根,並非英國皇室首位有非裔血統的混血兒,在歷史上至少有兩位英國皇后有非洲血統。

皇室專家坎貝爾(Colin Campbell)說:「英國皇室全都有非洲血裔。」坎貝爾是出生於牙買加的社交名媛,曾寫過多本關於英國皇室的著作,包括2019年出版的《有色人種與英國皇室》(People of Color and the Royals)。

坎貝爾說,其中一位黑人皇室成員是英皇喬治三世的皇后夏洛特(Queen Charlotte)。1774年出生的夏洛特皇后是葡萄牙女貴族瑪格麗塔(Margarita de Castro Souza)的後裔,而瑪格麗塔的祖先,可追溯至13世紀葡萄牙國王亞豐素三世(Afonso III)的非洲裔情婦。一位歷史學家指出,夏洛特皇后的畫像,也強調她的非裔面孔特點。

除了夏洛特皇后,坎貝爾與其他歷史學家認為在1314年出生、後來成為英皇愛德華三世妻子與顧問的菲莉琶(Philippa of Hainault),亦是來自北非。

坎貝爾指出,英國與歐洲皇室通婚非常普遍,而在歐洲皇室中,有相當大的部份具有非洲血統。她說,英國直到17世紀後期才出現種族歧視,當時蔗糖在英國社會比黃金還重要,位於西印度群島的英國殖民地,倚賴非洲奴隸種植甘蔗,甘蔗園主苛待奴隸,令種族歧視變成風氣。

坎貝爾說:「當你參考這些歷史,指控英國皇室種族歧視便變得荒謬。」

美國《紐約郵報》

-----------------------------

-----------------------------

