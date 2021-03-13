美國總統拜登前日與印太地區三個重要盟友澳洲、印度和日本的領導人舉行峯會，承諾在海事、網絡和經濟安全問題上合作，並加快生產和分派武漢肺炎疫苗到東南亞等地。會後聲明雖沒提及中國，但內容明顯針對中國擴張和其疫苗外交。

美對華展強硬姿態

美、澳、印、日最初為應付2004年南亞海嘯組成聯盟合作，到美國前總統特朗普前年提出要應對中國後再成為焦點。拜登向三個盟國表示，他們正更新承諾，確保該區由國際法管理，維持普世價值，免受脅逼，沒有直接提及中國。國安顧問沙利文則表明峯會談及中國威脅，稱各方都明顯不再對中國存幻想，相信民主可戰勝極權，在國務卿布林肯下周見中國官員前擺出強硬姿態。

另外，日本首相菅義偉表示強烈反對中國試圖改變區內現狀；印度總理莫迪形容四國聯盟已成形，現在是維持區內穩定的重要支柱；澳洲總理莫里森則認為會議為印太地區帶來新曙光，促進和平、穩定和繁榮。

四國不但承諾就氣候和安全等議題努力，還關注武肺疫苗分發狀況。資料顯示，美國將透過國際開發金融公司，援助印度藥企Biological E來年底前生產至少10億劑疫苗，主要是只需打一針、較方便運送的強生疫苗，日本亦正商討貸款予印度增加生產出口疫苗。

印度是全球藥業中樞，現正向至少70個國家出口疫苗，有力以其產能抗衡中國和俄羅斯的疫苗外交。沙利文表示，計劃將疫苗送到東南亞、印太地區、甚至其他地方，以疫苗擴張聯盟影響力的意味甚濃。但一名亞洲外交官指，一些中國試圖滲透的東南亞國家亟待疫苗供應，認為疫苗計劃以來年底為目標太遙遠。

路透社/法新社/美聯社