在資訊科技年代，戰爭不再限於真槍實彈的武器，而是走到網絡之中。英國首相約翰遜周二發布外交與國防政策評估，英國戰略司令部司令桑德斯（Patrick Sanders）提前在《泰晤士報》撰文，警告中俄在網絡戰已掌握主動，令英國和西方面臨重大危機。據報英國去年成立的國家網路部隊（National Cyber Force，NCF），將在英格蘭北部設立總部大樓，以抗衡中俄威脅。

英司令︰中國改變國際秩序環境

英國戰略司令部司令桑德斯（Patrick Sanders）在《泰晤士報》發表文章，題為「中國和俄羅斯已奪取網絡戰的主導」。文中指，英國和西方均面臨同樣的危機，把主導權拱手讓給競爭對手，而中俄均「獲得軍事資訊時代科技的決定性優勢」。

文章指，英國在伊拉克等行動中耗盡了力量，其他國家則利用趁機更具戰略性地推進自己的利益，而中國「採取不戰而勝的策略，改變國際秩序」；俄羅斯則結合軍事和非軍事手段，企圖改變版圖，並透過失實資訊破壞西方社會團結。

桑德斯表示，英國即將公布的政策評估，會重奪主導權，特別在太空、網絡和人工智能等領域，增強競爭優勢。

政策評估列中國為最大地緣政治威脅

將於周二公佈的國防政策評估，約翰遜政府也將特別提到中國透過間諜行為、黑客入侵和經濟擴張的「軟實力」，對英國構成最嚴重的地緣政治威脅。

長達100頁的政策評估料重點於外交政策、國防、安全和國際發展方面着墨。《每日郵報》引述白廳消息人士指，評估將是數十年以來，英國政府最全面的外交及國防政策評估。

去年為應對恐怖主義活動、敵對國家和犯罪組織而設的NCF，將於英格蘭北部設立總部，配合曼徹斯特的國家安全機關政府通訊總部（GCHQ），作為「網絡走廊」一部分。

與此同時，NCF總部設於英格蘭北部，亦有保守黨政府的深意，打算藉此緩解南北分歧。這是指英格蘭南北之間存在的文化、經濟和政治差異，南部在政治上一般傾向中間偏右，大多支持保守黨。北部則較多支持工黨。而約翰遜利用NCF建設為北部提供發展機會，或有助提高保守黨在北部的號召力。

英國《每日郵報》／《泰晤士報》

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