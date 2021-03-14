法《查理周刊》把英女皇梅根畫成跪頸事件

法國著名諷刺雜誌《查理周刊》（Charlie Hebdo）再掀風波，新漫畫描繪英女皇以跪頸姿勢壓住哈里妻子梅根，利用去年美國黑人弗洛伊德（George Floyd）遭警跪頸致死的事件，諷刺英國皇室遭到梅根指控種族歧視。

漫畫題為《Why Meghan quit》（為何梅根會離開），畫中的梅根說︰「因為我再也無法呼吸。」英女皇則似被醜化，臉上笑容扭曲，且雙眼通紅，展現詭異神情。英國探討種族平等問題智庫「Runnymede Trust」行政總裁貝古姆（Halima Begum）在Twitter 上批評該漫畫「完全錯誤」及「引起冒犯」。

《查理周刊》的漫畫一向惹火，2015年曾出版一幅伊斯蘭教先知穆罕默德的漫畫，惹來兩名伊斯蘭激進分子施襲，導致11人死亡，包括總編輯及漫畫家。

日本長野縣雪崩 一人命危

日本長野縣松本市乘鞍岳周日發生雪崩，並傳出波及5至6名滑雪人士，警方及消防隨即出動搜救，相信已救出所有滑雪人士，但當中一名男子昏迷且無呼吸及心跳，其他傷者則無生命危險。

日本媒體報道，橫跨長野縣及岐阜縣的乘鞍岳，靠近長野縣松本市一側發生雪崩，有人報警時表示︰「山坡上有多名滑雪人士受波及」。警方表示，另有數名登山人士受到雪崩波及，但其後均已自行脫困，無人受傷。

長野縣氣象台指，乘鞍岳的山岳地帶昨天已有大量積雪，有雪崩危險，因此已對乘鞍上高地地區，發出「雪崩注意」警報。

尼日利亞再釀校園綁架案 39人未獲救

尼日利亞北部再有武裝分子闖入校園，並挾持逾百名學生。截至昨天，仍有39人被未救出，據報包括一名孕婦。法新社指，網上流傳片段顯示被挾持學生被綁匪用棍子和鞭子毆打。

武裝分子在當地上周四深夜11 時30分左右，闖入卡杜納市（Kaduna）近郊的林業機械化聯邦學院，挾持在校內留宿的學生和教職員，軍方翌日救出180名師生，但仍有39人下落不明。

網上流傳片段似為經其中一名人質的Facebook 賬戶發佈，顯示約20名被挾持的男女生坐在地上呼救，並指綁匪要求5億尼日利亞奈拉（約1,000萬港元）贖金。另一條片段則顯示綁匪用鞭子打人質，令他們布痛哭求饒。

校方昨天證實片中人質是該校學生，且人質還包括一名孕婦。當局表示：「來自軍方、空軍、警方和國家安全局的人員正在進行救援學生的行動。」

英國《衞報》／中央社

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