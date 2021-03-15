極端組織「伊斯蘭國」2014年攻佔伊拉克北部，其間把大量少數民族雅茲迪的婦女擄走作為性奴，儘管這些婦女在2019年獲釋，但被迫與跟與「伊斯蘭國」份子所生的孩子分離。兩年過去，「伊斯蘭國」樹倒猢散，有9名年輕媽媽決意冒險離開自己家鄉，終與孩子再團聚。

「伊斯蘭國」2014年攻佔伊拉克北部，宣稱成立哈里發國，並視當地少數民族雅茲迪人為異教徒，同年8月屠殺了其中1萬名男性及男孩，被聯合國及美國指為種族滅絕。與此同時，約6,000名婦女及女孩被擄，當中很多人被賣給「伊斯蘭國」份子，淪為個人財產、甚至性奴。

2019年「伊斯蘭國」被趕出敘利亞東南部，「伊斯蘭國」頭目巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）同年也遭擊殺。大部份被擄的雅茲迪婦女得以獲釋，並與被擄時所生的子女一起被帶到中途房屋。可是，有雅茲迪人覺得這些孩子與「伊斯蘭國」有直接關係，更有長輩明言不歡迎這些孩子，更有人揚言倘她們把這些孩子帶回家鄉，便會面臨被殺風險。故此，這些婦女要回鄉，就要放棄孩子。她們當時被告知日後仍可以探望孩子，但事實並不盡然。

選擇孩子 便要跟父母家人從此分離

兩年過去，9名年輕媽媽決定離開，秘密前往敘利亞邊境的一間臨時孤兒院尋找失散孩子，由於部分孩子在分別時年紀太細，仍沒有能力認得媽媽。《紐約時報》記者日前見證了這項秘密行動，其中一名年輕媽媽兩年來對女兒朝思暮想，她說：「我很高興，但這對我們都很震驚，她（女兒）還是不習慣我。」

雖然她們順利到敘利亞跟孩子團聚，但代價是要與父母、兄弟姊妹及同鄉分離。有份安排行動的醫生加富裡（Nemam Ghafouri）說：「沒有人能夠理解這些女性踏出的重大一步，她們所承受的風險、勇敢程度。」

另一名年輕媽媽跟5歲女兒重聚後表示：「我哭了三天，我覺得這樣做會殺死我母親，她是一位母親，她會為我而死，就像我會為我女兒而死。對我來說，這是十分困難的狀況。」目前這9名年輕媽媽及12名孩子正身處伊拉克一間安全屋。

美國《紐約時報》

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