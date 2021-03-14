根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數超過1.19億，全球死亡人數超過264萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,939萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數逾53.4萬。巴西超逾印度成為疫情第二嚴重國家，確診人數超過1,136萬，死亡人數達27.5萬。印度確診人數超過1,133萬，死亡人數突破15.8萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。俄羅斯、英國、法國確診突破400萬，西班牙、意大利確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有土耳其、德國、哥倫比亞、阿根廷、墨西哥。波蘭、伊朗、南非、烏克蘭、秘魯、印尼、捷克、荷蘭等8國確診宗數均超越100萬大關。

挪威3年輕醫護接種阿斯利康後出現腦出血、凝血和血小板低情況

挪威3名年輕醫護人員在接種阿斯利康疫苗後，出現腦出血、有血塊和血小板低的副作用，需要入院治理。3名醫護均是50歲以下，挪威藥物管理局醫生賀迪莫(Sigurd Hortemo)表示未知事件是否與疫苗有關。挪威周四跟隨丹麥暫停為國民接種阿斯利康疫苗，而冰島稍後亦採取同樣措施。

意大利冀9月底為8成人口接種疫苗

意大利周六表示已定立目標，今年9月底前為全國至少8成人口接種疫苗。來自軍方的新任抗疫專員費里奧魯(Francesco Figliuolo)公佈接種計劃，每日為50萬人接種。意大利是疫情最嚴重的國家之一，累計確診320萬宗，死於武肺人數已超過10萬人，但被批評接種疫苗計劃執行緩慢。

美國航空旅客量回復去年3月數字

美國運輸安全管理局表示其職員周五在全國機場檢查站檢查過超過130萬名旅客，顯示武漢肺炎疫情雖然仍然嚴峻，但航空交通已有復甦迹象。管理局發言人說，對上一次有這麼多人在機場接受檢查，已是去年3月15日。不過，衞生部門官員對商業航空飛行仍持審慎態度，提醒旅客在機上戴上口罩。

路透社/美聯社

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