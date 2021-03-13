英國名嘴摩根(Piers Morgan)因在ITV電視節目「英國早晨」狠批哈里王子夫人梅根在接受美國名嘴奧花雲費專訪時的言論，令英國通訊管理局（Ofcom）收到4.1萬宗投訴，周二晚憤然劈炮。自他離開節目後，「英國早晨」的收視人數下跌了近50萬，ITV的股價亦急挫3.8%，市值蒸發近2億英鎊(21.6億港元)。

摩根宣佈離職時，在Twitter發文感謝節目團隊的努力。他說，2015年加入「英國早晨」節目的目標，就是在收視上擊敗英國廣播公司(BBC)的早晨節目，「在我上班的最後一天，我們做到了。」「英國早晨」本周一的收視率達到189萬，首次超過「BBC早餐」(BBC Breakfast)。但摩根劈炮後翌日，「英國早晨」收視下跌至170萬，繼而再急跌至140萬。此外，簽名要求摩根復職的人數，已超過22.7萬人。

哈里與梅根的專訪出街後，摩根在Twitter和「英國早晨」對梅根言論連珠炮發，對她在專訪中說嫁入皇室後有嚴重心理問題、不想再活下去等的話通通存疑，還說「即使梅根馬克爾向我報天氣我也不會信」。他炮轟梅根翌日在家門口外對傳媒說：「若我因為對梅根馬克爾在專訪中提出的種種指控坦率地表達已見而須承擔責任，那隨它吧。」

英國通訊管理局發言人證實有收到梅根本人的投訴。有內部人士透露，梅根在投訴中提出，雖然摩根認為她謊話連篇，但她本人沒有對此感到不高興，只是擔心摩根言論會負面影響一些正努力克服心理問題的人。

英國《每日郵報》/《蘋果》資料室

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