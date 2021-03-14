美國國會1月初發生衝擊事件後，華府一直加強保安，除了長期部署大批國民警衞軍，還會巨型鐵絲網重重包圍國會山莊。但拜登新政府順利上台超過50日，華府也回復平靜，但國防部日前仍同意延長國民警衞軍駐國會多2個月。有關安排受到跨黨派議員質疑，認為沒有必要，形容每天感覺像身處戰區。

直至上周五（3月12日），華盛頓哥倫比亞特區有約4,300名國民警衞軍駐守，國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）日前正式批准國會警察的要求，部署約2,000名國民警衞軍多兩個月。

國會兩院跨黨派均憂慮保安水平過高

不過，國會兩院跨黨派議員越來越質疑有關安排，不認同國會山莊仍面對重大安全風險。殷霍夫（James Inhofe）、波特曼（Rob Portman）、魯比奧（Marco Rubio）等來自國土安全、情報和軍事等參議院委員會的共和黨高層議員，近日便聯署信件指：「我們的國民警衞軍，以極大榮譽服務，但並不是執法人員，而我們不會支持國會建築保安持續軍事化。」

民主黨的眾議院軍事委員會主席史密斯（Adam Smith）也跟共和黨首席代表羅杰斯（Mike Rogers）亦發表聯合聲明：「我們對目前圍繞國會山莊的保安水平深感憂慮。」

國會猶似戰區 民主黨：安排令人尷尬

美國國會山莊原本很大程度容許公眾自由進出，甚至跟議員溝通，但如今被大批國民警衞軍和鐵絲網重重圍繞，儼如鐵幕圍城。有國會議員直言，每天感覺像在戰區上班，例如沒有遊客在場拍照，而保安範圍亦超過國會本身，伸延至鄰近公園和辦公室建築。

民主黨參議院黨鞭德賓（Dick Durbin）說：「我們現在這樣是不能接受，這令人震驚、尷尬。 如果有更好的方法保護我們，我希望見到，我想努力做到這一點。」參議院少數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）也形容國會就像阿富汗戰區：「我認為大家反應過度。」

美聯社

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