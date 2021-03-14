日本首相菅義偉預定下月訪美，據報將在美東時間4月9日到白宮跟美國總統拜登會面，成為拜登上任後首名在白宮接見的外國領袖。而美日外長和防長後天會在東京舉行2+2會議，料會罕有地直接批評中國在東海和南海舉措。美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）起行前強調，今次印太之行重點是提升跟盟友的軍事合作，同時加強震懾中國。

日美兩國在周二召開日美安全保障協議委員會「2+2」的外交及國防部長級會議，日媒預期會後聲明將會罕有地點名批評中國，試圖單方面改變東海及南海現狀。報道指，雙方可能在釣魚島（日本稱尖閣諸島）問題上，點名指明「深切關注」中國海警船侵入日本領海，並重申《美日安保條約》適用於尖閣諸島。

美防長：美軍優勢減 須確保能震懾中國

有份參與「2+2」會議的美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）此行也會到訪南韓和印度。昨天展開上任後的首次印太行程之前，奧斯汀也談到中國威脅。他表示，美國聚焦打擊中東的聖戰組織時，中國正在高速現代化軍隊，並指「美國擁有的競爭優勢已被削弱」，「我們目標是確保我們有軍事力量和計劃...能夠提供可靠的震懾力對抗中國或其他國家」。

美國國務卿布林肯將加入訪問日本和南韓行程，隨後將會參與美國總統拜登上台後中美首次高級別會談。會談定於下周四在阿拉斯加州安克雷奇（Anchorage）舉行，中方代表包括中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪和中國外長王毅。

菅義偉晤拜登 冀合作實現印太自由開放

日本《讀賣新聞》報道，菅義偉預定會在4月8日從日本出發，翌日會見拜登，4月10日便回國。菅義偉的訪美行程短促，主要是由於武漢肺炎疫情影響，故希望把相關行程減至最少，且隨行官員亦會較少，甚至預料外相茂木敏充也不會一同赴美。報道預期，菅義偉屆時會跟拜登討論加強日美同盟，期望合作實現「自由開放的印度洋和太平洋」倡議。

日本前首相安倍晉三早在2016年美國大選後不久，便跟當時尚未上任的候任美國總統特朗普會面，搶先成為首名與特朗普會面的外國領袖。菅義偉和拜登上周五亦與澳洲總理莫里森及印度總理莫迪，舉行「四方安全對話」（Quad）視像峯會，各國會上同意改善印太地區武肺疫苗供應，以抗衡中國的疫苗外交。

日本《讀賣新聞》/路透社/法新社

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