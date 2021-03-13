美國前總統特朗普周五晚突然在佛羅里達州海湖莊園一個拯救中國狗隻慈善組織的籌款晚會上現身，並即場發表演說，宣佈新抱挪拉（Lara Trump）明年或會競逐參議院議席。

身穿便服、戴著紅色棒球帽的特朗普表示並無準備出席救狗組織Big Dog Ranch Rescue的籌款晚會，只是剛巧行過，聽到有人叫喊才來到現場，在群眾歡呼聲下即興發表演說。他自稱是愛狗之人，覺得這次籌款極重要和有意義，因此樂意向在場人士說幾句。他說：「我100%支持你們，我們在白宮和總統辦公室曾多次開會討論拯救狗隻。」在場人士大聲歡呼，有人大叫「我愛你」。

特朗普又承認新抱挪拉在場，因為她有份籌辦今次活動。他說：「我希望感謝挪拉，她令人難以置信…我聽聞她打算競逐參議員。」在場群眾隨即爆出歡呼聲。外間盛傳挪拉有意參加2022年中期選舉，接替已表明不再尋求連任的共和黨籍參議員波爾（Richard Burr）的北卡羅來納州議席。她至今未有正式宣佈參選，但也沒有否認。

英國《每日郵報》

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