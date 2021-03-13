巴西警方周六凌晨在聖保羅市一間沒有窗戶的夜總會，搗破一個非法舞會，參與人數近600人，反映不少巴西人毫不理會社交距離規定，令該國成為全球疫情最嚴重的國家之一。

在過去一周，巴西有1.2萬人死於武漢肺炎，全球最高，令該國的累計死亡人數增至27.5萬，僅次於美國。雖然聖保羅州州長多利亞（Joao Doria）逐步加強防疫措施，但不少巴西人在總統博爾索納羅(Jair Bolsonaro)的鼓動下，蔑視這些防疫限制。博爾索納羅認為有關限制打擊經濟，毫不需要。

聖保羅市官員為顯示他們的抗疫決心，雷厲風行，包括採取「閃電戰」策略打擊市內著名的夜生活。配備斧頭和步槍的警員，周六突襲一間夜總會，破門而入，在黑暗中以裝在步槍上的燈照明，命令大部份沒有戴口罩的年輕人趴在地上，並拘捕舞會搞手。

負責行動的警官說，無法想像數以百計的人在無窗、所有門關上的室內聚集。一名青年被帶走時高叫：「我們有交稅，知道風險，我們可能會受感染或傳染給家人，但我們在人生中必須做點事。」

路透社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！