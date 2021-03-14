南韓發生離奇家庭慘劇，一名3歲女童被發現在家中餓死變成一具乾屍，更令社會嘩然的是，警方檢測死者DNA後發現，死者外婆其實才是女童的親生母親，不知何故掉包給女兒照顧。

這宗命案發生於今年2月10日慶尚北道龜尾市一個住宅單位，一名3歲女童被發現餓死，屍體猶如乾屍，女童母親、22歲姓金女子自去年8月初已經離家出走，把女童獨自留在沒有電也沒有食物的家中。韓媒指發現女童的是住在出事單位樓下、51歲姓石的外婆，警方其後逮捕金女。

不過案件峯迴路轉，警方近日收到國立科學搜查研究院的DNA報告，指出外婆石女才是女童的親生母親，被捕的金女與死者是姊妹關係。南韓《朝鮮日報》報道，金女自己都堅稱女童是她與前夫所生，不相信竟然是自己妹妹。

報道指，石女可能外遇懷有私生女，當時跟女兒差不多時候生下小孩，於是把孫女兒賣掉之後，再把自己私生女兒調換給金女撫養。警方已拘捕石女，並尋找金女所生小孩的下落。

台灣《蘋果日報》

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