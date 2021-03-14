緬甸民眾反對軍事政變奪權的示威持續，周日在勃固市（Bago）、萊達雅（Hlaingthaya）及北部城市密支那（Myintkyina）傳出警察開槍鎮壓示威者，至少5人死亡及多人受傷。已被解散的上議院任命了前聯邦議會議長曼溫凱丹（Mahn Win Khaing Than）作為代理副總統，他在藏匿地點透過社交網Facebook宣佈，誓言要「革命」推翻軍政府，並演說指「這是國家最黑暗時刻，而黎明即將到來」。

仰光及多地周日繼續有民眾示威。當地傳媒指，勃固市一名示威者在上午被槍殺。有居民形容當地緊張情勢升溫，「民眾不停止示威，而軍方嘗試打壓」。另在密支那的示威亦有一死。萊達雅（Hlaingthaya）周六晚及周日均有數以千計示威者上街，《今日緬甸》指有3名示威者被殺。

軍方以日益增加的暴力來應付示威者，組織政治犯援助協會（AAPP）估計，自政變以來，已有逾80人死亡及逾2,000人被捕，包括前國務資政昂山素姬，她上周被軍方加控收受60萬美元（468萬港元）賄款及黃金。

文人政府呼籲各界攜手革命

全民盟周二透過Facebook專頁宣佈，已被解散的上議院任命了前聯邦議會議長曼溫凱丹作為「緬甸聯邦議會代表委員會」（Committee for Representing Pyidaungsu Hluttaw，CRPH）的代理副總統，暫代目前被羈押的總統敏瑞和國務資政昂山素姬履行職務。領導影子政府的曼溫凱丹至今藏身在秘密地點，他昨天在社交網發表演說，揚言革命。

他在演說中表示：「這是國家最黑暗時刻，而黎明即將到來……這是在黑暗時刻考驗國民反抗的時候，為了組成聯邦民主制度，包括數十年來遭受專政獨裁各種打壓的所有族裔……這場革命是我們共同努力的機會。儘管我們過去有分歧，現在是時候我們一定要捉緊我們手，去終結獨裁統治。」

CRPH正力促國際社會承認平行文人政府才是緬甸合法政府，並宣佈計劃成立一個聯邦民主政體，而且領導階層一直在和緬甸規模最大的族裔武裝組織代表會晤，部分武裝組織已承諾予以支持。

英國廣播公司／中央廣播電台／德新社

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