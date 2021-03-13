英國哈里王子與夫人梅根日前接受專訪，名嘴摩根（Piers Morgan）指完全不相信梅根的說話，其後因收到大量投訴而辭職。惟梅根仍未滿意，向通訊管理局（Ofcom）正式投訴。

摩根：取消文化滲透國家

梅根在專訪指自己有過自殺念頭，又稱曾向白金漢宮侍臣求助但被拒。摩根隨即在英國獨立電視（ITV）所主持的節目《英國早晨》中表示：「你曾向誰求助？他跟你說些甚麼？對不起，梅根的說話我一句都不會相信。就算她向我朗讀天氣報告，我也不會相信。」

摩根辭職後，梅根繼直接向ITV投訴，乘勝再向Ofcom投訴。該局指已接到逾4.1萬宗投訴，並就節目內容作正式調查。

那邊廂，摩根則在Instagram剖白心聲：「我成為取消文化的最新『受害者』，這種文化每日、甚至每時每刻都滲透到我們的國家。當然，我認為自己既不是受害者，亦沒有被取消。」他指言論自由是現今英國最寶貴的東西，又感謝支持者願意與他站在同一陣線。報道指，現有超過10萬人聯署要求摩根繼續主持節目。

另外，英國民調YouGov顯示，哈里梅根接受專訪後支持度創新低，民眾似乎站在皇室一方。哈里的支持度淨值大跌15點至得-3、梅根支持度淨值為-27，對比上周調查為-14，女皇支持度淨值則高達66。

英國廣播公司/ 英國《每日郵報》