南韓最近有多名公眾人物被揭發在學時期涉及校園欺凌事件，包括體育選手、演員、歌手等等，一時之間成為社會熱話。有關注團體認為，一時的熱烈討論難以改變校園欺凌的文化，因為校園內「階級」意識強烈，出身有財有勢家庭的學生有父母做靠山，弱勢學生多數選擇啞忍，而南韓校園欺凌有年輕化趨勢，小學校園欺凌事件比中學更多。

南韓教育部每年都進行校園暴力狀況調查，2020年報告中顯示，聲稱受欺凌的學生比例僅0.9%，聲稱目擊欺凌事件的則有2.3%，相比之下，台灣兒福聯盟2018年的調查顯示，有17.1%受訪學生聲稱曾遭欺凌，目擊欺凌事件的學生多達64.7%。一名年約30歲的南韓人表示︰「韓國絕對不可能那麼少，大部份人都不想說、也不敢說。這種調查根本就沒有用。」

這名南韓人說，他中學時也曾遭同學欺凌，「我覺得可能是因為我那時候比較矮」，他的室內鞋被偷走、課本被藏起來，但他從沒想過要告訴老師或家長，「那會讓事情變得更複雜」。「其實我們都知道老師解決不了這個問題」，他說，與其讓同學發現他告狀，進而用更激烈的手段報復，不如保持沉默，讓這些只是為了好玩才欺負同學的人感到無趣，繼而轉向下一個目標。

老師無法成為仲裁者，讓校園欺凌一發不可收拾，另一個主要原因在於有權有勢的「恐龍家長」，「學校裏都會傳說誰是某某議員的小孩、誰的爸媽是醫生律師等等」，一名南韓人表示，背景不凡和成績好的學生往往都會受到老師特別照顧，學生之間的「階級」就此形成，父母都是一般「打工仔」的學生就變成弱勢。

1995年成立、致力改善校園欺凌問題的非政府組織綠樹基金會指出，這種「令受害者無法積極發聲」的社會風氣，更助長了欺凌事件的發生。根據綠樹基金會的調查，南韓校園欺凌事件一度有所趨緩，但在2014年後卻再次回升，原因是隨着智能手機普及，網路欺凌事件就有所增加。南韓人持有智能手機比例高達95%，是全世界比例最高的國家，欺凌模式也從肢體暴力轉為以言語暴力為主的網絡欺凌，而且受害人年齡也有年輕化趨勢，目前小學校園欺凌事件，甚至高於中學。

這次因為公眾人物涉及校園欺凌，才會引起社會廣泛討論，但事過境遷後，相信校園欺凌的現象還是很難消弭。

中央社

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