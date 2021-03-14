【新增新加坡聲明】本港原與新加坡合作的「旅遊氣泡」，卻因疫情反覆而啟動無期。澳洲官員透露，正與新加坡商議設立「旅遊泡泡」，最快今年7月啟動，計劃讓兩國已接種疫苗的民眾自由來往兩地，毋須接受隔離，以重振深受武漢肺炎打擊的旅遊業，並為大學鋪路接收海外留學生。新加坡外交部亦證實正與澳洲方面磋商。

澳洲為防疫實施嚴格限制入境，疫情初期已全面禁止外國旅客旅遊。副總理麥科馬克（Michael McCormack）披露，澳洲正與新加坡合作啟動「旅遊氣泡」，「隨著疫苗開始接種，不只在澳洲還有其他國家，我們將重開更多『旅遊氣泡』」。

新加坡本身已對多個疫情受控的國家開放入境，亦歡迎跟澳洲合作。新加坡外交部今天（周日）發聲明指，新加坡正與澳洲商討疫苗認證問題，而留學生和商務客將會優先受惠。新加坡交通部長王乙康前天（12日）接受電台訪問時透露，希望今年內可以做到「旅遊氣泡」。新加坡早前擬與香港合作推動「旅遊氣泡」，但因香港疫情反彈而不了了之。

澳洲視新加坡為中轉站迎接國民

《悉尼晨驅報》報道，預期澳洲和新加坡的「旅遊氣泡」協議，將合作推出疫苗認證，容許已接種疫苗的雙方國民毋須接受隔離。報道又指，澳洲更希望從第三方國家出發的民眾，例如留學生、商務旅客和回國澳洲公民等，在返回澳洲之前先在新加坡完成兩星期隔離。

由於入境澳洲目前需接受14天酒店隔離，但當地資源不足以應付龐大數量的回國居民，令數以萬計澳洲居民仍滯留海外。一旦澳洲和新加坡落實新安排，新加坡便可望成為澳洲公民回國的中轉站。

法新社／路透社

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