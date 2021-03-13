【七年之癢】土耳其和埃及的冰封關係，面臨「七年之癢」變局。土耳其前天表示已跟埃及進行2013年以來首次外交接觸，並希望兩國有進一步合作，反映近年日漸外交孤立的土耳其，力求跟一眾中東冤家重置關係。這兩個區內主要勢力如成功破冰，將對中東各熱點形勢引起反響。

土耳其和埃及本屬傳統盟友，但埃及總統塞西（Abdel Fatah al-Sisi）2013年領導軍方推翻民選總統穆爾西，土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）力撐來自穆斯林兄弟會的穆爾西，令兩國交惡，同年11月兩國互逐大使，將外交關係降級。之後兩國在敍利亞北部、利比亞內戰和東地中海海上邊界等問題，都站在對立面。

面臨歐盟制裁 拜登轉強硬

但在土耳其面臨歐盟制裁、美國總統拜登上台後對土耳其態度又比前任的特朗普強硬下，過去多次公開以「叛徒總統」形容塞西的埃爾多安，近期甚少提及對方，並頻向他近年得罪的各方伸出橄欖枝。

土耳其外長恰武什奧盧早前已放風，指有意跟埃及談判新的東地中海海事協議，他前天進一步表示，「我們已跟埃及在情報和外交部層次接觸」，「外交層面的接觸已開始」。

埃爾多安隨後更暗示，他希望這些接觸為他日後跟塞西會談打下基礎：「我們希望延續並大幅加強這進程。在這些情報、外交和政治接觸取得成果後，我們將提升至遠為高級的層次。」

埃潑冷水 稱未有高層會談

路透社引述埃及情報消息人士指，埃及一名保安官員上周四收到土耳其一名情報官員來電，對方表達土方希望在開羅開會，商討經濟、政治和外交合作，該埃及官員歡迎來電並承諾盡快回覆，之後兩國保安官員展開非正式接觸，討論雙方的溝通渠道，但沒有談及海上邊界問題。

不過埃及一名官員向國營中東通訊社潑冷水，否認跟土耳其恢復高層次會談，並指兩國已一直維持代辦級關係，「埃及和土耳其關係升級，是需要考慮指導國與國關係的法律和外交框架，其基礎是尊重主權原則，以及阿拉伯的國家安全要求」。

BlueRay資產管理公司新興市場經濟師阿什認為，土耳其對埃及態度有變，「對埃爾多安絕對是難以置信的急轉彎」，「反映拜登上台後的新世界秩序，或者回復到較為熟悉的情況」。土耳其國際關係專家巴哲則指埃爾多安是想突破國際孤立：「對土耳其日益反感的板塊越來越大，土耳其不能這樣下去。以色列、埃及、沙地阿拉伯、阿聯酋，太多了。」

土、埃如成功破冰將為區內熱點問題帶來變數，其中一項是東地中海海上邊界爭議，土耳其和希臘去年分別跟利比亞和埃及簽署海事協議，涉及重叠的爭議海域，一度形勢緊張。土、希今年1月在伊斯坦堡舉行兩國就此爭議近五年來的首次直接會談，周二將在雅典續會。

法新社/路透社