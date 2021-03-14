俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼被拘禁，普京政府對異見人士的打壓有增無減。俄羅斯警方昨天強行中止一場在首都莫斯科舉行的政治論壇，約200名參與者被捕，包括反對派領袖卡拉-穆爾扎（Vladimir Kara-Murza）和加利亞米納（Yuliya Galyamina）。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在Twitter發文敦促俄羅斯「停止對個人發聲的檢控」。

論壇原定昨天起一連兩日，在莫斯科一間酒店舉行，全國各地反對派領袖討論今年9月的國會及地方選舉。在集會開始半小時後，警方隨即闖入活動場地並帶走與會人士，將他們押上警車。部分人收到法庭傳票後便獲釋，暫未知多少人仍然被扣查。

警宣稱行動因有人不遵防疫措施

警方事後宣稱，被捕人士未有遵守防疫衞生措施，沒有戴口罩，但網上片段顯示參加者都有佩戴口罩。警方又指，部分參加者與「不受歡迎的組織」有關連，相信是指「開放俄羅斯」（Open Russia）成員。

「開放俄羅斯」總部設於英國，由流亡海外的俄羅斯富豪霍多爾科夫斯基（Mikhail Khodorkovsky）成立，宣稱提倡民主和人權，2015年遭當局立法取締。活動發起人皮沃瓦洛夫（Andrei Pivovarov）批評當局拘捕行動，「目的是讓人民恐懼，不敢參與政治」。納瓦爾尼團隊亦表示︰「當權者懼怕在選舉中任何類型的競爭，這就是為甚麼他們在恐嚇他們的對手。」

美國國務卿布林肯亦關注事件，同日在Twitter發帖文稱，俄羅斯政府以不可信的理據拘留近200名市政領袖和政治人物，包括穆爾扎和加利亞米納，「我們要求停止對個人發言的檢控」。

法新社／美聯社／路透社

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