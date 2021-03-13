土耳其雖向埃及伸出橄欖枝，但兩國關係真正解凍，還是要先解決核心問題。「安卡拉政策中心」專家納西表示，埃及很可能要求土耳其調對整穆斯林兄弟會的關係，來換取兩國關係正常化。

源自埃及的穆斯林兄弟會，影響力遍及伊斯蘭遜尼派世界。埃爾多安自1970年代與穆兄會結緣，他領導的正義與發展黨（AKP）亦有相同的民粹和伊斯蘭主義傾向。2013年埃及政變後，埃爾多安曾為上千穆兄會示威者被殺公開落淚，亦收容不少穆兄會流亡人士，埃及則將穆兄會定性為恐怖組織，成兩國關係冰封癥結。

英國牛津大學學者拉曼尼亦認為，埃及會要求土耳其在穆兄會問題採取具體措施。他相信土耳其會作出非正式承諾，但為免引起AKP意識形態分裂和得罪票源，公開宣告會非常小心。

拉曼尼認為土耳其和埃及各自簽了協議，在東地中海海上邊界問題合作機會不大，雙方在敍利亞、波斯灣安全和以巴等問題的立場南轅北轍，反而利比亞問題有可能有外交合作。

利比亞停火創合作契機

利比亞內戰中，土耳其支持控制西部和得聯合國承認的民族團結政府，埃及則支持控制東部軍閥哈夫塔爾，雙方去年簽署永久停火協議後，埃及為免西部勢力一面倒親土耳其，轉為跟各派打交道，令埃及和土耳其有合作契機。

沙地阿拉伯《阿拉伯新聞》