哈里王子及夫人梅根早前接受美國名嘴奧花雲費專訪，大舉控訴英國皇室歧視梅根的膚色。英國傳媒引述消息人士指，哈里與兄長威廉王子在專訪曝光後，曾以手機短訊聯絡，但雙方嫌隙相當大，恐怕難以在7月肯辛頓宮戴安娜雕像揭幕時重修舊好；皇儲查理斯即使亦因為專訪指控而感到受傷，但他仍想修補父子關係，有意在未來數周聯絡哈里。

威廉對哈里專訪感生氣

哈里和威廉原定在7月1日戴妃60歲冥壽當天，一同到肯辛頓宮為戴妃雕像舉行揭幕儀式。《星期日太陽報》引述消息人士指，自從哈里去年1月宣佈不再擔任皇室要員以來，威廉與哈里鮮有私下聯絡，但奧花雲費的專訪播出後，二人曾經互傳短訊，惟雙方分歧「大得無可再大」，形容二人關係已跌至谷底。威廉周四曾表示，在奧花雲費專訪後沒跟哈里說話，但強調英國皇室沒有種族歧視。

哈里早前在奧花雲費專訪中，稱威廉和查理斯與他同樣被皇室責任所困，又指要教導其他皇室成員。消息人士透露，威廉、查理斯和女皇均拒絕哈里梅根對皇室職務的要求，女皇上月宣佈撤回哈里的軍銜時，威廉亦表示支持。消息人士形容威廉對哈里的專訪感到生氣，估計若二人要重修舊好，將要花不少努力才成事。

查理斯傷心 只想父子和好

威廉將於7月到肯辛頓宮出席戴妃雕像揭幕儀式，哈里早前亦表示有意出席，但以現時情況看來，威廉與哈里即使只是在鏡頭前「開心地團聚」，也「完全是不可能」。皇室侍從形容威廉「不會不歡迎哈里」，「畢竟那是他們的母親」，屆時威廉和哈里亦可能會交談，至於懷有哈里第二胎的梅根，預計則不會到英國出席儀式。

另一方面，查理斯據報亦對哈里事件感到難過，但或會在未來數周找兒子。消息指，查理斯對哈里的訪問感到很傷心，形容查理斯一切心情是從父親角度出發，只想與兒子和好，亦明白到若現時的糾紛繼續下去，「將不會有好事發生」，因此現在是時候修補關係，讓時間治癒傷痕。查理斯的夫人卡米拉亦不樂見丈夫不快樂，近日正安撫查理斯的心情，「她只想修正一切」。

皇室侍從指控欺凌 梅根要求交出電郵

《星期日郵報》同時披露，梅根正要求白金漢宮交出指控她涉及欺凌的皇室職員電郵，以至一切文件記錄。白金漢宮早前宣佈因應梅根被指欺凌侍從，導致多名侍從辭職一事展開調查，容許職員匿名舉報梅根，有高級皇室侍從表明梅根的行為不能接受。

皇室侍從形容，梅根把欺凌指控視為抹黑，並正試圖反擊，因此已去信白金漢宮，要求皇室提供相關指控的證據，而皇室正調查侍從對梅根的指控是否屬實。消息指，女皇已把梅根的要求交由查理斯全權處理，女皇本人未來一周則會如常履行皇室職務。

英國《星期日郵報》/英國《星期日太陽報》

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