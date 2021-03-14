Tesla近年力推自動駕駛系統，但當局關注技術仍未成熟，有安全隱憂。美國國家運輸安全委員會（NTSB）近日建議對自動駕駛系統採取更嚴格管制，認為Tesla是間接利用顧客在公路上試驗仍屬測試版本的自動駕駛系統，對其他道路使用者構成風險。

NTSB主席指Tesla測試技術欠監管

NTSB主席薩姆沃特（Robert Sumwalt）上月去信國家公路交通安全管理局（NHTSA），要求就自動駕駛系統的測試和使用訂立更嚴格要求。薩姆沃特在信中16次提及Tesla，指公司最近發佈其自動輔助駕駛系統（Autopilot）的測試版本，Tesla在公路上測試這項技術，但卻只有有限的監管和報告要求，「為司機及其他道路使用者構成潛在風險」。

薩姆沃特提出多項建議，認為NHTSA應要求車廠為所有汽車加入防撞系統、提供有力的駕駛者監控系統、要求車廠強制向聯邦政府提交安全報告等。針對Tesla，薩姆沃特則建議NHTSA應查看公司汽車在系統運作限制等方面，會否引起安全風險。

Tesla僅將系統列作輔助駕駛系統

美國的自動駕駛分類系統共分5級，等級2是指部份自動，要求司機專注並保持手握軚盤，最高的等級5則指車輛完全自動，甚至無需軚盤。報道指，根據Tesla最近公開的財務文件，僅將Autopilot列為「進階輔助駕駛者系統」，並將其全自動駕駛技術（Full Self-Driving）列為等級2。

同為美國政府的汽車安全監管機構，NTSB和NHTSA的工作有明顯分別。前者負責調查交通意外成因，並向監管機構和業界提供安全意見；後者則有權回收有缺陷或不安全的汽車和零件，及訂立汽車安全及設計上的標準和要求。過去NHTSA一直甚少監管自動駕駛，副局長歐文斯（James Owens）曾表示不希望監管會「妨礙創新」，多數讓各州份自行規管。

美國CNBC電視台

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