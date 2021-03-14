美國紐約州長科莫（Andrew Cuomo）性醜聞越陷越深，已有7名女子報稱遭他性騷擾，另有30名女子指摘工作時受到他不良對待，連曾經替他撰寫傳記的作者也力數科莫的不是。該名作者指，即使是甘迺迪家族成員的科莫前妻凱瑞（Kerry Kennedy）也曾遭到肢體虐待，為避開科莫而數天把自己反鎖在浴室內睡覺。兩人終在2005年離婚，科莫當時為免損害政治生涯，更不惜放料指摘妻子紅杏出牆。

在《名利場》任職的記者施奈森（Michael Shnayerson）曾於2015年出版有關科莫的傳記《競爭者》（The Contender），他回顧過去著作，重提科莫虐妻的黑歷史，指摘科莫虐待女性的「侵略性行為」可追溯至數十年前、他年僅20多歲之時。

提離婚後發惡 曾肢體虐待前妻

凱瑞是羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy）的女兒，也是遇弒身故前總統約翰甘迺迪（John F. Kennedy）的姪女。她在1990年跟科莫結婚，育有3名女兒，但認為科莫一直未盡父親責任，也無法融入甘迺迪家族，即使叫他去女兒的學校，或是閱讀親子書籍，他都未能做到，凱瑞在2001年已想離婚。一名友人表示︰「凱瑞被嘲笑、被貶低，不論科莫有否致力維繫婚姻，他們都會離婚。」科莫翌年競逐州長失敗後，凱瑞即提出離婚。

施奈森說，夫婦二人本已分開生活，但凱瑞提出離婚後的半年內，科莫都不肯離開他們的房子，也不肯跟凱瑞的律師溝通。在這個時期，凱瑞有數晚反鎖自己在浴室睡覺，有消息人士透露，科莫曾經對凱瑞有過肢體虐待。

至2002年，凱瑞宣佈二人離婚，科莫隨即向傳媒洩漏有關凱瑞的不利傳聞，包括她跟共和黨人有染，令外界把凱瑞視為批評目標，免令自己政途受損。有消息人士說︰「他總是在懲罰她，例如他會說無法在12月前定下聖誕計劃，所以她也不能作打算，有太多方法可以令一名媽媽的生活陷入悲慘，他在玩把戲。」

科莫的發言人否認施奈森的說法，指有關他們離婚的「謠言」最終都已被證明是「不實」的，並稱：「科莫是一名很好的父親，他的女兒們會率先說凱瑞和科莫是很好的父母。」

科莫被指惡霸 難融入甘迺迪家族

報道又指，甘迺迪家族一早就對科莫有所保留，1997年科莫的小女兒出生後兩個月，雙方已在討論「何時」離婚，女方家人建議二人尋求婚姻輔導，但因科莫忙於工作而不了了之，凱瑞指丈夫不願花時間陪伴家人，甘迺迪家族也認為科莫永遠不能融入他們的大家庭，更形容他是一名「惡霸」。

報道指，除了虐待妻子，施奈森亦透露科莫行止不端，曾經為多名紐約議員取一些冒犯性或粗鄙的綽號，嘲笑這些議員。

科莫最近接連爆出醜聞後，除了州議會料將發起彈劾，民主黨內也越來越多重量級人物呼籲科莫辭職，包括來自紐約州的參議院多數黨領袖舒默。至於曾經力撐科莫的總統拜登則因此進退失據，只能推說要等待調查結果。凱瑞和三名女兒至今未對科莫醜聞有公開評論，傳媒拍攝到其中一名女兒周五到科莫住宅跟他見面。

英國《每日郵報》

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