全球多地都開始接種武漢肺炎疫苗，但近期陸續傳出注射疫苗後仍然中招的個案，繼加拿大卑詩省之後，澳洲悉尼也出現類似情況。感染者是駐守隔離酒店的悉尼檢疫人員，本月2日接種了首劑輝瑞疫苗，但昨晚仍確診武漢肺炎，亦是新南威爾斯省55日以來首宗本地確診個案。

新省衞生署公佈，患者是一名47歲男子，在悉尼中央曼特拉酒店（Mantra Sydney Central）和悉尼市中心的索菲特悉尼溫特沃什酒店（Sofitel Sydney Wentworth）負責隔離檢疫的保安工作，昨晚接受檢測後確診。130名職員需即時隔離，至於患者的家人檢測後證實未受感染。

衞生官員強調接種後12至14天才有效

今次個案是新省55日以來錄得的第一宗本地確診個案。新省衞生部長哈澤德（Brad Hazzard）及首席衞生官錢特（Kerry Chant）表示，正調查確診源頭，並進行基因組測序，緊密接觸者亦正接受測試。哈澤德表示，中招的檢疫人員在本月2日接種第一劑輝瑞疫苗，原定安排再過一星期便會注射第二劑。

對於患者已接種疫苗仍確診，錢特解釋，接種後12至14天才有免疫力，所以患者在上周五仍可能感染。總理莫理森（Scott Morrison）亦表示：「對此並不感到驚訝，因為預期會有意外。」

澳洲SBS電視台

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