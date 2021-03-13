觸發全美反歧視運動「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）示威浪潮的白警跪殺黑人案，死者弗洛伊德（George Flyod）的家屬對明尼亞波利斯市政府展開民事訴訟，前日達成2,700萬美元（約2.1億港元）和解協議，創下美國同類民權案審前和解金額最高紀錄。

弗洛伊德家人與明尼亞波利斯市長弗雷（Jacob Frey）及市政府官員前日舉行記者會宣佈和解。代表弗洛伊德家人的律師克倫普指2,700萬美元是同類民權案中「最高的庭審前和解金額」，反映黑人命喪白警之手的事情「不再被視為不足掛齒、無關重要之事」。該金額獲市議會在公開表決中一致贊成。

市長承諾改革警隊

去年5月25日，46歲弗洛伊德被懷疑用偽鈔買煙，遭44歲白人警員喬文（Derek Chauvin）跪頸制住達九分鐘，其後死亡。事件激起全國反歧視和反警察濫暴的示威浪潮。

去年7月弗洛伊德家人以警方使用過度武力、損害了弗洛伊德的憲法權利為由，向明尼亞波利斯市政府及四名涉案警察提出民事訴訟。

「身死令人醒悟」

未知和解協議是否包括市政府就事件承認犯錯。市長弗雷在記者會上只是承諾當局會「堅持不懈」落實警隊改革。他說：「每個美國人都記得自己是在怎樣的情況下首次看到（弗洛伊德被跪殺）影片。今天這份和解協議是各界追求種族公義的共同承諾。」

根據協議，弗洛伊德家人會撥50萬美元（390萬港元）予弗洛伊德喪命街口的社區；事發後該路段放滿鮮花，有壁畫甚至金屬雕塑等紀念弗洛伊德，變相封路無法通行。

弗洛伊德姊妹布麗奇特在聲明中說，家人對於「為喬治討回公道的旅程中的這一段告一段落」，感到寬心。她說：「儘管我們傷心至極，但喬治身死而仍能令人醒悟，教我們倍感安慰。」弗洛伊德弟弟費洛尼斯則說：「若哥哥能夠回來，我寧願放棄這一切。」

案中主犯喬文的審訊上周展開，仍在挑選陪審員階段。喬文對謀殺及誤殺控罪俱予以否認，聲言是按照在警察學堂所受訓練行事。未知這宗民事訴訟和解會否影響該案。「作為黑人，我們都知道，在這個國家，警察不公不義地殺害黑人，不一定獲罪。」克倫普說：「距離正義獲得伸張，仍有迢迢長路。」

路透社