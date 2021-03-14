英國倫敦33歲女子埃弗拉德（Sarah Everard）本月早前夜歸回家期間，疑遭男警卡曾斯（Wayne Couzens）謀殺，近日持續引起當地社會關注。倫敦警察廳正式起訴卡曾斯綁架及謀殺，周六首次提堂，目前正還柙候審。案件亦觸發當地人再次關注夜歸女性安危，不少女性在網上分享恐怖經歷，促請社會加強保障女性安全。

18至24歲女性97%曾遭性騷擾

街頭綁架案件在英國不算猖獗，但大部分女性亦曾遇上遭性騷擾的經歷，YouGov今年1月一項調查發現，逾七成英國女性表示曾在公眾地方遭性騷擾，18至24歲女性更有97%表示有被性騷擾的經歷，但只有4%女性報案。多達45%受訪女性表示，不相信報案對她們有任何幫助，反映女性對執法部門缺乏信心。

即使男性同樣未能掉以輕心，英國國家統計局數字顯示，男性在暴力罪行中成為受害人的機會比女性更大。至於嚴重罪行的施襲者則大多為男性，其中2017至2020年間，93%謀殺案疑犯為男性。

搭的士回家避禍 鎖匙攝指縫隨時自衞

不少女性在埃弗拉德被殺案後，講述她們在街頭遇險的經歷。當地女子瓦迪亞（Helena Wadia）憶述，她12歲時首次在街頭被男子挑逗，此後每次外出皆提高警覺，「我們一切都變得克制，無論是衣着還是飲酒」。瓦迪亞指她即使負擔不起，仍會堅持乘搭的士回家，在街上跑步時不但絕不戴耳筒聽歌，更會把鑰匙夾在指縫間，以防一旦遇險時可自衞，她形容「這一切都令人心力交瘁」。

過去一年英國多達118名女性被謀殺，協助舉辦埃弗拉德悼念燭光晚會的伯利（Anna Birley）強調，罪案發生並非由女性犯錯引致，形容社會對這議題的論述必須改變。女權組織Women’s Aid愛爾蘭區總裁本森（Sarah Benson）形容，女性本應有權安全回家，但事實是女性由出生開始，便因性別而面臨風險，要求外界不要再在罪案後，再探討受害者的衣着和行為等，強調「這些都不是受害人的錯」。

警承諾加強巡邏

身為倫敦警察廳首名女廳長的警察廳「一姐」迪克（Cressida Dick）承認，倫敦以至各地女性會感到惶恐，但稱女性在街頭被擄走仍是非常罕見。助理局長埃夫格雷夫（Nick Ephgrave）周五表示，明白到倫敦女性以至公眾的擔憂和憤怒，他對此亦感同身受，警方會加強巡邏。

英國《泰晤士報》/美國有線新聞網絡/英國廣播公司

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