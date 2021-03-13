一名居於加州奧克蘭(Oakland)的75歲亞裔男子，被劫匪重拳擊中面部死亡，檢控官指疑匪有襲擊亞裔老人的記錄，奧克蘭市長表示正調查事件是否源於仇恨犯罪，與爆發武漢肺炎疫情後連串針對亞裔美國人的罪案是否有關。

在本周二，居於奧克蘭的何柏(Pak Ho，音譯)在街上遇劫，劫匪向他面部打了一拳，他暈倒路旁，延至周四不治。警方事後根據劫匪的車牌拘捕26歲男子貝利(Teaunte Bailey)，搜出屬於何柏的財物。奧克蘭警察局長阿姆斯特朗(LeRonne Armstrong)對事件感到難過，表示經調查後，發現疑兇是一名慣匪，有專門襲擊亞裔老人的記錄。

奧克蘭市長沙夫(Libby Schaaf)表示正調查案件是否仇恨犯罪，承諾警方將徹查疑兇犯案動機。

反仇恨犯罪組織「停止仇恨亞裔和太平洋島居民」（STOP AAPI HATE）上月發表數字，顯示美國去年有超過2800宗針對亞裔人的仇恨犯罪，其中126宗是針對老人。總統拜登在上任後首次電視黃金時間演說中，譴責仇恨犯罪，說「這是錯的，非美國文化，必須停止」。

美國《紐約郵報》

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