倫敦有約1500人不理會疫情限聚令，周六在市內克拉珀姆地區(Clapham)集會，悼念本月3日晚上獨自步行返家途中遭殺害的33歲女市場策劃埃弗拉德（Sarah Everard）。警方入夜後驅散人群，引發衝突，數以十計警員衝入人群，強行把靜坐女性壓在地上鎖上手扣。倫敦市長簡世德指摘警方的行動「不能接受、不恰當和不合比例」。

簡世德在發生衝突後表示已與倫敦警視廳女專員迪克（Cressida Dick）聯絡，而內政大臣彭黛玲（Priti Patel）表示已要求警方提交全面報告。

在周六下午較早時，劍橋公爵夫人凱蒂在沒有公佈情況下，突然前往克拉珀姆獻花和短暫悼念，當時她並沒有戴口罩。肯辛頓宮之後說，凱蒂「記起嫁入皇室前晚上獨自在倫敦周圍步行的情景，因此希望向埃弗拉德及其家人表達哀思」。首相約翰遜亦表示打算與未婚妻點起蠟燭悼念埃弗拉德。

主辦集會的人士原希望在疫情下與警方協調舉行悼念集會，但與警方的接觸「完全沒有建設性」而取消，但約1500人照樣到埃弗拉德最後露面的地方集會，警方則派大批警員阻止人群聚集。

埃弗拉德本月3日晚上9時半離開友人位於倫敦南部克拉彭住處後，想獨自走路回布里克斯頓的家，但之後失蹤，警方周三在倫敦以南的肯特郡林間找到無名屍骸，周五證實無名屍骸正是埃弗拉德，並拘捕48歲警員卡曾斯（Wayne Couzens），懷疑他殺害埃弗拉德。案件引發英國女性在網上憶述獨行的不安經歷和分享防範措施。蘇格蘭首席部長施雅晴周四亦推文引述其他評論說：「大概絕少女性會不明白和認同（受害人的處境）。」

英國《每日郵報》/美聯社/《蘋果》資料室

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