全球多地的武肺疫苗接種計劃已展開一段時間，但包括本港在內屢傳疑引起過敏甚至死亡個案。近來歐洲多國因有人接種阿斯利康疫苗後出現血栓，決定暫停使用這疫苗或相關批次，亦有人注射輝瑞及Moderna疫苗後出現面癱等副作用，加上一度缺乏證據證明疫苗對65歲以上人士有效，不少國家曾為注射疫苗設年齡限制

接種後死亡情況

挪威是首個通報有人接種疫苗後死亡的國家，官員1月中表示，有33名75歲或以上人士接種輝瑞/BioNTech共同研發的疫苗後死亡。世衞一個委員會經審視，認為平衡利益風險後，疫苗「對老年人來說仍是有利」。

英國藥品和醫療產品監管署（Medicines and Healthcare products Regulatory Agency）表示，截至上月中，有197人接種輝瑞疫苗後死亡、205人接種阿斯利康疫苗後死亡、另外4人未有提及疫苗品牌。死者大多是老年人，又或有長期或潛在疾病人士，未能直接證明是因疫苗死亡。

而德國衞生部屬下一個研究所調查指，7名接種輝瑞疫苗不久後死亡的人，可能是由自身疾病所致。美國疾控中心（CDC）表示，截至上月初有1,170宗接種輝瑞或Moderna疫苗後死亡個案，比率為0.003%，也未有證據證明死因與注射疫苗有直接關係。

南韓中央流行疫情指揮中心上周初表示，8宗已完成調查的注射阿斯利康疫苗後死亡個案，死者本身都有長期病患如心臟病、糖尿病及癲癇等，接種後並無出現嚴重過敏反應，未確認死因與疫苗有關。

副作用及嚴重過敏反應

根據輝瑞及Moderna疫苗的接種研究測試，約4萬人中有7人在接種後出現面癱，美國衞生官員認為大眾出現面癱的比率不會太高。

《刺針傳染病期刊》早前公佈研究指，出現面癱的比率可能比預期高3.5至7倍，研究團隊是綜合美國每年每10萬人有15至30宗面癱的比率，以及參與研究人士計算再得出定論。不過團隊同時指疫苗無可否認對「公共衞生帶來實際益處」，並指出現面癱的情況只是短暫性。

美國CDC表示截至1月，尚未錄得任何與接種輝瑞或Moderna疫苗後的過敏性死亡病例。

至於日本一名30多歲女性本月初接種輝瑞疫苗約5分鐘後曾出現嚴重過敏反應，症狀包括咳嗽、呼吸困難、喉嚨不適等，是當地第三宗接種疫苗後出現過敏個案。

另外，奧地利、丹麥、挪威和冰島等國有人接種阿斯利康疫苗後出現血栓，其中一人更死亡，導致意大利、愛沙尼亞、拉脫維亞、泰國等停用相關批次或暫停接種阿斯利康疫苗。

歐洲藥品管理局（EMA）日前指歐洲已接種阿斯利康疫苗的500萬人中，有30宗血栓個案，但無迹象顯示是接種造成，接種者出現血栓風險也不高於普通人群水平，因此情況未列為疫苗副作用。而澳洲、加拿大、法國、德國、墨西哥等亦無意煞停為國民接種阿斯利康疫苗的計劃。世界衞生組織亦強調接種阿斯利康疫苗與血栓塞沒因果關聯，指阿斯利康與其他核准使用的疫苗也是優良的疫苗。

設年齡限制

德國及法國早前質疑阿斯利康疫苗對65歲以上人士的有效率只得8%，兩國一度以未有足夠可靠數據為由拒絕為65歲以上人士接種阿斯利康疫苗，丹麥、荷蘭、瑞典等跟隨。

隨後經過歐洲理事會會議，加上有更多相關數據公佈，法、德都在月初改變主意，批准在65歲以上人士注射阿斯利康疫苗，有糖尿病及高血壓等人士亦可接種。而英國研究指阿斯利康疫苗是有效防止80歲以上人士住院的比率達80.4%，其他研究亦指它有效應對可引發嚴重病況的「B.1.1.7」變種病毒。

英國廣播公司／天空新聞／美國《華盛頓郵報》／中央社／thelocal網站／《蘋果》資料室

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