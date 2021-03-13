在武漢肺炎疫情下，民眾不便到醫院接受身體檢查，為盡快處理累積個案，英國國民保健服務（NHS）將推出「結腸膠囊內窺鏡檢查」，用新科技讓民眾在家中遙距接受檢查，暫時會先讓1.1萬名巿民參加試行計劃。

一天有診斷結果

以往病人如要接受內窺鏡檢查必須入院，在疫情下估計約一半懷疑有癌症症狀的人都沒有去看醫生。「結腸膠囊內窺鏡檢查」技術是將微型相機放入膠囊，大小與一般藥丸相約，檢查人士吞下後可維持正常生活，微型相機會自動每秒拍攝兩張照片，在腸道內移動時偵測癌變病徵。

內窺鏡檢查有助發現早期癌症，病人及早治療可大大提高生存機率。微型相機隨腸道移動並拍照，一般在5至8小時內可完成拍攝腸臟，並將資料傳送去數據中心，不消一天可得出診斷結果。

試行計劃有1.1萬名來自40個地區、接受國民保健服務的病人參與，如果成功，有望加快處理所有在封城以來累積的待看診個案。

料有效節省醫院資源

NHS總裁史蒂文斯（Simon Stevens）表示︰「聽上去好像科幻小說穚段變成事實，當這些微型相機在體內移動，它們會每秒拍兩張照片，檢查癌症徵狀，以及如克隆氏症（Crohn’s disease）等其他問題。」

倫敦大學學院醫院（University College London Hospital Charity）是其中一個使用「結腸膠囊內窺鏡檢查」的機構，醫生蘇厄德（Ed Seward）表示︰「這不只可幫助我們加快看症，而且可省下醫院的空間和資源做檢查，病人可在家中檢查，一些希望留在家中或不想去醫院的病人，可以在自家完成。」

英國《每日鏡報》

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