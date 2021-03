3間來自法國、俄羅斯及敍利亞的非政府組織,周一向俄羅斯私人軍事公司瓦格納集團(Wagner)提出刑事訴訟,指其成員於2017年把相信是一名逃離敍利亞軍隊的男子斬首。

儘管私人軍事企業在俄羅斯是非法,但近年瓦格納集團有份參與俄羅斯的各種軍事行動,例如介入2015年9月的敍利亞內戰協助獨裁總統巴沙爾。據報瓦格納集團的士兵2015年9月隨俄羅斯戰機及地面軍隊被派往敍利亞,直至2018年,莫斯科獨立周刊《新星周刊》(Novaya Gazeta)一篇報道,令瓦格納集團曝光。

報道指一段攝於東部地區霍姆斯(Homs)的片段中,可見幾名說俄語的人處決及肢解一名受扣押人士,《新星周刊》指這些俄羅斯人就是瓦格納集團的人。

非政府組織「國際人權聯合會」(International Federation for Human Rights)、「紀念」(Memorial)及「敍利亞傳媒與言論自由中心」(Syrian Center for Media and Freedom of Expression)周一代表受害者家屬在莫斯科提出刑事訴訟,指控瓦格納集團的成員於2017年把相信是一名逃離敍利亞軍隊的男子斬首。

各組織在聯合聲明指出,他們已提交證據,顯示至少一名被告與瓦格納集團有關,並指這場訴訟是有史以來首次由敍利亞受害者的家人提出,嘗試追究俄羅斯涉嫌在敍利亞犯下嚴重罪行的責任。

敍利亞傳媒與言論自由中心總幹事兼創辦人達維什(Mazen Darwish)說:「俄羅斯政府必須對軍隊的侵犯行為承擔法律和道義責任,包括在其指揮下參與外部軍事行動的私人實體,例如瓦格納集團。」

瓦格納集團被指與俄羅斯總統普京關係密切的富商普裏高津(Yevgeny Prigozhin)有千絲萬縷關係,59歲的普裏高津則否認與瓦格納集團有關。他2016年被指干預美國大選而被美國制裁。

揭發瓦格納集團的傳媒辦公室受化武襲擊

正當針對瓦格納集團的訴訟展開之際,當年揭發瓦格納集團參戰的《新星周刊》,其莫斯科辦公室周一受化武襲擊。《新星周刊》總編輯穆拉托夫(Dmitry Muratov)發聲明指:「早上在我們編採辦公室所在的大樓發生一宗化武襲擊。」他指執法機構正調查「灑在門口前的物質」,又指這種物質氣味濃烈,街上都聞到。

穆拉托夫未有表達他對幕後黑手的看法,但他指出周一早三個非政府組織,是「根據我們的報道」,宣佈向瓦格納集團展開訴訟。

《新星周刊》過去多次受襲,最近期是2017年專欄作家拉蒂尼娜(Yulia Latynina)被暴力威脅,包括座駕起火,以及屋子窗被噴化學物質。穆拉托夫在聲明中也提到拉蒂尼娜,指這些襲擊是發生在有關普裏高津的文章出街後。

法新社

