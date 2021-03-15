緬甸軍方奪權後血腥鎮壓民眾示威，引起國際關注，有分析認為，東南亞國家聯盟作為區內龍頭政治組織，如果可以找到新的模式，與緬甸軍方展開對話，或許有助解決目前的困境，但印尼嘗試斡旋無功而還，泰國傾向低調協調，能否打破僵局仍然是未知數。

新加坡日本對緬甸經濟舉足輕重

泰國資深傳媒人Johanna Son撰寫分析文章，形容緬甸軍方有如綁架人質的武裝組織，東盟則被視為談判專家，希望打開溝通之門，協助釋放人質。東盟的優勢是部份成員國與緬甸軍方保持長久關係，也跟緬甸建立了經濟聯繫，例如新加坡是緬甸最大的外國投資來源，日本則是最大的援助來源，成員國或許可以借助這些關係來解決危機。

印尼和新加坡都已發聲，反對緬甸軍方暴力鎮壓、殺害和平示威者，又呼籲軍方釋放民選領袖，日本駐緬甸大使亦與緬甸外長會面，傳達東京政府訊息，呼籲停止暴力鎮壓，北京政府亦表示願意與各方接觸，在尊重緬甸主權和人民意願情況下，協助緩解緊張局勢。

非正式會議讓雙方討論敏感話題

新加坡東南亞研究所的學者沙扎爾(Moe Thuzar)認為，居中調停仍然是不二法門，「這事很困難，有挑戰性，但邁向突破的每一步都是由調停開始」，不過調停有很多方法，他建議東盟可以透國家「協商機制」或使用「東盟秘書長之友」的方式向聯合國提供建議，亦有學者認為可以派出特使斡旋，不僅可以與軍方對話，也可以創造空間與民選領袖對話。非正式會議、不作文件紀錄，有助談判雙方討論敏感的話題，東盟也可以考慮透過智囊組織去斡旋。

泰國低調斡旋以取得緬甸信任 「你不能在鏡頭前說出一切」

緬甸近鄰泰國亦希望斡旋解決危機，因為緬甸局勢惡化下去，泰國也無可避免要付出代價，因為泰緬接壤邊境長達2,400公里，數十個武裝組織也影響到泰國的安全，一旦爆發全面暴力衝突，緬甸人很可能會湧進泰國。不過泰國公開談論緬甸危機時，比印尼和新加坡措辭克制，只強調區內和平穩定的重要性，分析相信，泰國低調進行外交斡旋是要取得緬甸的信任，和平解決危機。

朱拉隆功大學東盟研究中心學者斯里桑南（Piti Srisangnam）認同泰國的「安靜外交」策略，「在這種微妙的情況下，你不能在鏡頭前說出一切，你需要進行後門外交。」

泰國irrawaddy網

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