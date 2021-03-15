日本長野縣松本市乘鞍岳周日發生雪崩，最終導致1死2人受輕傷。有目擊者憶述雪崩發生時的情況，坦言整個過程十分突然，當時所站之處的雪迅速崩塌，立即撲向旁邊的樹，回過神來發現自己腰部以下已被雪埋住。

事件發生在日本登山熱點飛驒山脈乘鞍岳約海拔2,400米處，現場位於滑雪區附近，面積約200米乘300米的雪崩波及了5名登山人士，49歲男子戶田尚哉被救時已無呼吸心跳，經搶救後證實不治，同行另外4人有2人受輕傷及2人平安無事。

聽見有人大叫雪崩 回過神已被埋半身

一名在雪崩現場附近行山的40多歲男子透露，他當時聽到山上方有人大叫「雪崩了」，只在一瞬間他腳下的雪隨即下崩。他看見身旁有一棵樹，馬上飛撲抱着大樹，雪崩發生後他才發現自己腰以下的身體，已被埋在雪中。

他坦言自己經常行山，對雪崩也非常警戒，「真想不到自己竟然會遇到雪崩」。他自行脫困後大叫「有沒有人在」，結果有人回應大叫「救命」，才仔細看發現有多人被埋在雪中，有人只有臉和手腕露出雪面，也有人被夾在雪和樹木之間。

這名男子後來加入由滑雪和行山人士自發組成的搜救隊，尋找當時下落不明的死者，發現死者時已距雪崩發生約1小時40分鐘。該名男子的職業是醫生，他為死者進行過心肺復甦，可是死者最終仍回天乏術。

初步研判為「表層雪崩」

當地警方經初步研判後，認為這是「表層雪崩」，意思是新下的雪落在舊有積雪後崩塌。日本氣象廳便警告指，由於長野縣氣溫漸漸上升，容易出現因融雪而成雪崩，呼籲民眾入山前先查看天氣預報，以及特別留意山上狀況。

中央社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！