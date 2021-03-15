周日（3月14日）是英國母親節，英國威廉王子三個子女動手製作心意卡向「戴安娜嫲嫲」致意，還寫道「爸爸很想念你」。早前因接受美國名嘴奧花雲費專訪而引起軒然大波的哈里王子，則表示會派人到亡母、已故威爾斯王妃戴安娜的墓地獻花。

威廉王子及妻子凱蒂的官方Twitter上載了由喬治王子、夏洛特公主及路易王子製作的心意卡，形容今年再一次因疫情導致家人分隔兩地，不少人都期盼在不久的將來，能夠為他們的母親送上擁抱。

喬治及夏洛特皆稱呼威廉王子母親戴妃為「戴安娜嫲嫲」，內容說他們都很愛嫲嫲和經常想到她，夏洛特更說「爸爸很想念你」，年紀最小的路易手畫了一張有大心心的卡，以及貼上一些動物貼紙。

其Twitter後來再發佈多一則帖子，是喬治、夏洛特及路易一起製作的蛋糕，相中可見這個蛋糕滿佈忌廉和糖霜，頂部亦有一些心型裝飾，帖文亦發佈了凱蒂小時候跟母親卡蘿爾（Carole Middleton）的合照。

哈里安排送花到戴妃墓地致意

身在美國的哈里王子則透露他會安排送花到戴妃墓地，戴妃的遺體被安葬在奧爾索普莊園（Althorp）。哈里王子在奧花雲費的專訪，曾提及如果戴妃仍然在生，看到他和梅根離開皇室會感到傷心，並會對事情的發展感到憤怒。

英國《每日郵報》/英國獨立電視台

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