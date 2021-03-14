緬甸政變恢復軍人統治踏入第七周，關注政治犯組織「援助政治犯協會」（AAPP）周日表示，至少38名反政變示威者在軍警鎮壓行動中死亡，與本月3日最血腥一天的死亡人數一樣。軍政府周日深夜宣佈仰光北部萊達雅（Hlaing Tharyar）及鄰近雪碧達（Shwepyitha）鎮區戒嚴。

聯合國緬甸特使布爾格納（Christine Schraner Burgener）周日譴責緬甸持續發生流血事件，呼籲國際團結聲援緬甸人民及他們的民主渴求。

AAPP表示，在萊達雅，軍警向示威者開槍，22人死亡。一位醫生早前告訴法新社，15人證實死亡，治療約50名傷者，預期死亡人數會上升。那位醫生掛斷前說：「不能再談了，傷者不斷來。」

萊達雅整日槍聲不斷，居民躲在屋內，軍車穿梭街道。鎮壓行動展開前幾小時，一名警員在TikTok上載片段，說會動用重型武器，說「在萊達雅會毫不留情」。

另外，在緬甸第二大城市曼德勒（Mandalay）和勃固（Bago）傳出三人在群眾抗議活動中死亡。國營緬甸廣播電視台（MRTV）報道，勃固一名警員胸部受傷喪生，是反政變示威以來第二名死亡警員，另有3名警員受傷。報道指示威者擲石並用彈弓攻擊警方，還說警方正在查證群眾是否用槍。

政變至今，已有近100名示威者遭軍警殺害。

中資台資工廠遭縱火

萊達雅區是工業區，周日下午有多間工廠起火。「The Irrawaddy」網站報道，其中一間是中國人投資的Global Fashion，還有一間是台灣人投資的製鞋廠Tsang Yih，起火原因調查中。

中國駐緬甸大使館隨後發表聲明指出，周日仰光萊達雅工業區多家中資工廠遭不法分子打砸搶燒，多名中方人員受傷，有員工一度被困。中國大使館迅速要求當地警方採取有力措施，並再次向中國在緬企業和人員發出安全提示。中國大使館表示，這次打砸搶燒事件性質十分惡劣。中方要求緬方採取進一步有效措施，制止一切暴力行為，依法查處相關肇事者，確保在緬中國企業和人員的生命和財產安全，並呼籲緬甸民眾合法表達訴求，不被煽動和利用，破壞中緬友好合作。

法新社／路透社／中央社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！