敍利亞2011年爆發內戰，至今仍未完全結束，全國飽受戰火摧殘，極端組織「伊斯蘭國」（IS）一度冒起，蹂躪東部地區數年。戰禍導致無數敍利亞人家破人亡，倖存者或是受傷或是流亡，昔日還在讀書的年輕人曾經夢想改變世界，如今夢想都一一幻滅於炮火之中。

阿拉伯之春革命浪潮在2010年爆發，一年後蔓延至敘利亞，引發反對獨裁總統巴沙爾的全國示威。巴沙爾政府以暴力鎮壓，使示威迅速演變成內戰。33歲男子索萬（Samer Sawwan）來自西部海濱城市拉塔基亞（Latakia），2011年一次駕車途中遭槍擊，導致汽車失控翻轉，索萬從此失去雙腿，畢生要坐在輪椅過活。索萬坦言意外改變他的人生，「我的理想、夢想都變了」。

29歲的德布斯（Bakri al-Debs）也有類似經歷，昔日在拉塔基亞的大學就讀社會學，因為政府軍空襲而痛失一條腿，他事後逃到法國成為難民，卻永不能回到以前。

四兄弟姊妹一年內逝世 女兒則遇空襲亡

戰火中有人慘成傷殘，亦有無數人家破人亡。28歲的哈米德（Mohammed al-Hamid）舉家投身反政府武裝部隊，2016年一次戰鬥中，其兄弟在他懷中死去，哈米德自己也受傷，最少3名兄弟姊妹同年在獄中逝世。哈米德的噩夢還沒終結，翌年在伊德利卜（Idlib）的老家遭遇空襲，女兒不幸喪生。

北部重鎮阿勒頗是內戰一個重要戰場，政府軍經多次圍攻後，2016年底從反對派手上奪回阿勒頗，但市內早已變成廢墟。納沙維（Ahmad Nashawi）昔日在阿勒頗當魚販，但在2015年政府軍與反政府部隊的戰鬥中，他的居所和店舖盡毀，納沙維如今回到舊居遺址，現場只餘下頹垣敗瓦。

記者遭「伊斯蘭國」迫害

數以百萬計敍利亞人在內戰中淪為難民，32歲的阿拉巴迪（Rukaia Alabadi）十年前還是大學生，後來內戰爆發，她輾轉在東部代爾祖爾（Deir Ezzor）一帶，報道「伊斯蘭國」肆虐的實況，遭到死亡威脅，甚至多次被囚，直至2018年以難民身份抵達法國巴黎，有望改寫人生。

現年27歲的阿里（Anas Ali）同是公民記者，駐於反對派控制的城鎮東古塔（Eastern Ghouta），由於當地位處大馬士革門戶，政府軍自內戰爆發後多次炮擊和圍困該處，直至2018年才收復該城。阿里在戰火中亦面部受傷，2019年逃難到法國。

難民兒童無法上學 淪為文盲

能夠抵達西歐，阿拉巴迪和阿里已經算是內戰中較幸運的一群，更多敍利亞難民如今仍然滯留土耳其、約旦和黎巴嫩等鄰國。29歲的凱德（Dima al-Kaed）是其中一例，她本來居於大馬士革，一家人在內戰爆發後馬上賣屋逃難，目前在伊拉克庫爾德地區生活，她匆忙中也不忘帶着當年畢業的紀念冊離開。凱德坦言當初夢想可改變世界，但「如今戰爭改變了我」。30歲的魯泰班（Fahad al-Routayban）則逃到黎巴嫩城市的黎波里，昔日從軍的他如今改當保安，過着截然不同的生活。

53歲的扎卡里亞（Mohammed Zakaria）2012年舉家從霍姆斯逃難至黎巴嫩，在鄰國一住便是接近十年。扎卡里亞雖然避過戰火，但黎巴嫩經濟其實好不了敘利亞多少，面臨嚴重通脹，扎卡里亞只能向其他難民轉售燃料過活。他坦言在黎巴嫩難以謀生，更慘是3名子女一直無法上學，至今仍然不懂寫字。

10年間近50萬人亡 內戰仍未結束

聯合國兒童基金會數據顯示，敍利亞在十年內戰間造成近50萬人死亡，當中1.2萬名死者是兒童，全國逾半人口流離失所，估計560萬人逃難到其他國家。現時敍利亞政府軍在俄羅斯等支援下，已控制全國逾60%領土，反對派及其他伊斯蘭武裝則集中在伊德利卜等地。然而距離戰爭結束仍然遙遙無期，敍利亞人的苦難恐怕未見盡頭。

法新社/美聯社

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