泰國示威領袖聆訊否認控罪

泰國周一就去年的反政府示威事件舉行聆訊，22人被控煽動及冒犯君主（lese majeste）等罪名，全部否認控罪。外號「企鵝」的示威領袖集瓦叻（Parit “Penguin” Chiwarak）上庭前，高舉象徵反抗專制統治的三指手勢，高呼「他們可以囚禁我，但他們不能囚禁真相」。

多名穿上囚衣的示威領袖被押上法庭。被控刑期高達15年的冒犯君主罪，集瓦叻表示︰「真相永遠是真相，無論在獄中、受折磨抑或等待被處決，真相就是真相。」法庭周一將決定聆訊日數，需視乎控辯雙方傳召證人的數目。

泰國去年7月掀起連場反政府示威，成千上萬年青人走上街頭，要求軍方出身的總理巴育下台、制訂新憲法及限制王室權力。據泰國人權律師團體統計，自去年11月起，至少有63人被控冒犯君主罪。

伊朗控法國遊客間諜罪

一名法國遊客去年在伊朗被捕後關押至今，其律師周一表示，他被控包括間諜罪和鼓吹對抗伊斯蘭共和國，面臨漫長囚禁。

35歲的布里爾（Benjamin Briere）據報10個月前在伊朗被捕，其代表律師德赫罕（Saeid Dehghan）表示，布里爾當時在土庫曼和伊朗邊境沙漠操控一架航拍機。他被控間諜罪是因為他在禁區拍攝照片；被控鼓吹對抗伊斯蘭共和國，則因他在社交媒體上的一則帖文，指在伊朗「頭巾（Hijab）是強制性」，在其他伊斯蘭國家就不是。

德赫罕指出這些控罪都是錯誤及毫無根據，「但我們要等法官在未來數日進行完整調查，並宣佈裁決」。目前布里爾被囚禁在馬什哈德（Mashhad）一所監獄，健康狀況良好，可以接觸律師，法國使館職員定期與他聯絡。

日本盒裝米飯銷量升

用微波爐加熱後食用的盒裝米飯產量連續五年增加，2020年超過22萬噸，創下歷史新高。產量連升上升，是因為疫情蔓延影響，民眾在家吃飯的機會多，食品廠也積極擴大市場。人口減少導致米消費量逐年減少的情況下，盒裝米飯成為相關商品中、為數不多的增長領域。

農林水產省的食品產業調查中，日本產量2010年的蒸煮袋裝米飯和無菌包裝米飯的產量合計為11.8萬噸，而311東日本大地震發生的2011年災害，導致儲備需求高漲，產量增至13.7萬噸。去年受疫情影響，2020年產量增至22.4萬噸，刷新了1999年有統計以來最高紀錄。

以「Maruchan」品牌銷售盒裝米飯的東洋水產2018年和2019年增設生產線，產能達到以往的1.5倍。不僅是白米，公司截至今年2月，在拌飯等方面推出了約50種商品。負責人稱：「由於單身和雙職工家庭的增加以及人口老化，消費者需要能簡單食用的商品。銷售額每年良好。」

新潟市Sato食品工廠滿負荷生產盒裝米飯，56歲社長佐藤元指出，盒裝米飯在約30年前發售之初賣不出去，但由於接連發生災害和疫情，盒裝米飯的便利性和口味逐漸得到認可，市場還有發展空間。

路透社/共同社

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