美國前總統特朗普執政時，對朝政策基本是建基於特朗普與北韓領袖金正恩的私交。如今特朗普不在其位，美朝關係自然人走茶涼。美國拜登新政府一名不願透露姓名的資深官員向路透社承認，華府與平壤枱底下的接觸已經全部斷線。

拜登自年初上台以來，就處理北韓核問題上一直小心翼翼，僅公開表示正全面檢討特朗普主張的交往政策。該匿名官員透露，「為減低局勢升級的風險，我們自2月中經不同渠道嘗試接觸北韓政府，包括在紐約（雙方駐聯合國代表），可是平壤方面全無反應」。

過去幾年，特朗普與金正恩可謂一對歡喜冤家，由起初隔空互罵「火箭仔」和「瘋老頭」，到後來成為忘年之交，關係好得幾乎把國書當成情書一樣。雖然金正恩拒絕棄核，但也給足特朗普面子，暫停所有核爆及長程導彈試驗。然而美國政府換屆，美朝關係似乎要由零開始。

平壤沉默靜觀其變

特、金私交甚篤時，曾是拜登攻擊特朗普政府的口實。去年競逐大選期間，拜登形容金正恩是「惡棍」，又強調若果當選，美朝峯會的前提一定是要朝方先進行核裁軍。不過，拜登陣營當然不認為美朝關係再次急凍，是跟拜登上台有關，該匿名官員反指兩國其實已有逾一年未有積極對話，即使特朗普政府晚期曾多番嘗試亦不成功。

值得留意的是，平壤至今只是保持沉默，未有口出惡言或高調重啟核活動，可以說仍未關上溝通大門。金正恩過去一年冷處理對美關係，或許是與特朗普大勢已去、拜登的對朝政策又未明朗所致。外界相信，當華府未來數周制訂出清晰的對朝政策方針，雙方的互動才會重新活躍起來。

或加碼制裁逼朝棄核

美國國務卿布林肯及國防部長奧斯汀將於本周訪問日本及南韓，料如何應付北韓對區內的核威脅是重要議程。布林肯曾表示，不排除會跟盟友聯手加碼制裁，從而迫使平壤棄核。不過，聯合國制裁多年，北韓核力量反而與日俱增，北京一直被指在背後幫助北韓逃避國際制裁。

布林肯出訪日韓後，回程時會在阿拉斯加的安克雷奇，會晤中共中央政治局委員楊潔篪，舉行拜登政府首場中美高層面對面的戰略對話，預期朝鮮半島局勢會是討論的焦點。

路透社/美國有線新聞網絡