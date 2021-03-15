美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與國防部長奧斯汀將在本周稍後，展開上任後首次外訪行程，與日本外相茂木敏充和防相岸信夫舉行「2+2」部長級會議，其後訪問南韓。布林肯和奧斯汀周日於《華盛頓郵報》撰文，強調美國正重新與國際夥伴加強關係，期望締造乘數效應，並批評中國尋求挑戰國際規則，企圖以脅迫迫使別國就範，美國期望帶領盟國通力合作，令北京為侵犯新疆和西藏人權、摧毀香港自治等付出代價。

布林肯和奧斯汀指，美國的盟友和夥伴關係網屬其他國家望塵莫及，它們對美國國家安全至關重要，華府不應忽視這些關係。文章表明美國與其他國家不僅有雙邊關係，各個民主體制亦應團結起來，為共同目標、價值和責任共同努力。

印太成地緣政治重心 點名轟中國以脅迫挑戰國際秩序

布林肯和奧斯汀其後提到即將展開的一連四天日韓之旅，稱美國與日韓的合作可確保美國安全與繁榮，各方亦一同制訂策略，應對北韓核武及導彈等威脅、支持民主價值，並在氣候變化、網絡安全、公共衞生等全球議題合作。美國也會跟盟國加強經濟合作，為美國人謀求福祉。

文章形容，印太地區正逐步成為全球地緣政治中心，區內人口數以十億計，亦有多個冒起中或已冒起的強權，區內有5個國家與美國簽署同盟協定。文章強調印太地區保持自由開放且尊重人權、法治和民主，才最符合美國利益，美國、日本和南韓會共同努力實現這目標。

促果斷行動 免北京先發制人

布林肯和奧斯汀其後點名批評中國，指中國試圖挑戰國際規則，並常以脅迫手段達成目的，但美國與盟友只要攜手協力，將可遏止中國的侵略和威脅。二人形容美國會聯同盟友，促使中國就侵犯新疆和西藏人權、摧毀香港自治、削弱台灣民主和對南海作出主權聲索付出代價，形容若美國和盟國不果斷行動，北京便會先發制人。

二人引述總統拜登指，美國面臨的挑戰大部分不能獨自解決，美國一方面會維持全球最強的軍力，另一方面亦會致力加強與盟友的關係，確保盟友可回應威脅，他們在即將展開的亞洲之旅將提及這些觀點。

美國《華盛頓郵報》

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