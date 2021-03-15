14歲的日本悠仁親王，近日憑一篇記述與母親紀子同遊小笠原群島經歷的散文作品，在近100份參賽作品中脫穎而出，獲得福岡縣北九州市主辦的「第十二屆學生非小說文學獎」初中生組別亞軍。

福岡縣北九州市及宮內廳表示，悠仁的作品題為《參觀小笠原群島》，篇幅長達19頁400字原稿紙，講述他在2017年就讀小學5年級時，與母親紀子同遊小笠原群島，體驗當地豐富自然環境，以及與當地人互動的經歷。

悠仁親王是文仁親王唯一的兒子，亦是皇位第二順位繼承人，目前就讀東京御茶水女子大學附屬中學二年級。今次參賽作品原本是悠仁的暑期作業，學校經考慮後將其文章呈上參賽。評審形容悠仁的文章細膩地描寫島上的自然風光及與島民的接觸，傳遞出樸實的感動。北九州市政府透露，悠仁親王計劃在本月20日參加視像頒獎典禮。

2019年亦曾得獎

北九州市文學獎於2009年創立，2020年度為第十二屆，今屆小學組別共有260作品參賽，初中組別則有97篇作品。比賽評審包括兒童文學作家那須正幹、日本知名得獎作家最相葉月，以及日本自傳小說《東京鐵塔》作者中川雅也（筆名Lily Franky）。悠仁2019年讀中一時，也曾在東京都一項作文比賽中獲得優異獎。

日本《每日新聞》

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