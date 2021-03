英國哈里王子和妻子梅根接受美國名嘴奧華雲費專訪,成為一時熱話。曾被梅根批評的美國前總統特朗普,據說看了專訪後私下認為梅根「不是好人」。

特朗普前顧問米勒(Jason Miller)上特朗普前策士班農(Steve Bannon)的Podcast節目「War Room」,透露特朗普對哈里梅根專訪的想法。米勒說特朗普告訴他:「她不是好人……我以前說過,現在大家看見了。」

米勒說,特朗普曾想過公開評論專訪,但最終打消念頭,怕會有英國名嘴摩根(Piers Morgan)的下場,成為「取消文化」(cancel culture)下的犧牲品,即因說錯話而要告別公眾視野。

根據米勒,特朗普說:「大家知道說梅根壞話會被取消,看看摩根就知。」

哈里梅根專訪播出後,摩根在英國獨立電視台節目「英國早晨」指完全不相信梅根的說話,收到大量投訴後辭職。惟梅根仍未滿意,向通訊管理局(Ofcom)正式投訴。

梅根與特朗普早已「結怨」,梅根嫁入英國皇室前,曾在2016年公開批評競選總統的特朗普仇視女性,不支持他做總統。特朗普2019年接受英國《太陽報》訪問被問及這段往事時,指「我不知道她是那麼令人討厭」(I didn’t know that she was nasty)。特朗普其後在Twitter發文,稱自己從來沒有指梅根為人「討厭」,只是說她的言論令人討厭而已。

美國《紐約郵報》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇:了解更多

英文版已登錄《蘋果》App,立即下載/ 更新:iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁!