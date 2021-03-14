英國哈里王子和妻子梅根接受美國名嘴奧華雲費專訪，成為一時熱話。曾被梅根批評的美國前總統特朗普，據說看了專訪後私下認為梅根「不是好人」。

特朗普前顧問米勒（Jason Miller）上特朗普前策士班農（Steve Bannon）的Podcast節目「War Room」，透露特朗普對哈里梅根專訪的想法。米勒說特朗普告訴他：「她不是好人……我以前說過，現在大家看見了。」

米勒說，特朗普曾想過公開評論專訪，但最終打消念頭，怕會有英國名嘴摩根（Piers Morgan）的下場，成為「取消文化」（cancel culture）下的犧牲品，即因說錯話而要告別公眾視野。

根據米勒，特朗普說：「大家知道說梅根壞話會被取消，看看摩根就知。」

哈里梅根專訪播出後，摩根在英國獨立電視台節目「英國早晨」指完全不相信梅根的說話，收到大量投訴後辭職。惟梅根仍未滿意，向通訊管理局（Ofcom）正式投訴。

梅根與特朗普早已「結怨」，梅根嫁入英國皇室前，曾在2016年公開批評競選總統的特朗普仇視女性，不支持他做總統。特朗普2019年接受英國《太陽報》訪問被問及這段往事時，指「我不知道她是那麼令人討厭」（I didn’t know that she was nasty）。特朗普其後在Twitter發文，稱自己從來沒有指梅根為人「討厭」，只是說她的言論令人討厭而已。

美國《紐約郵報》

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