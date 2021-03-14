英國哈里王子和妻子梅根的爆料訪問播出一周，下一幕鬥爭又上演，梅根涉欺凌皇室隨從一事，白金漢宮史無前例聘用獨立律師行調查；否認其事的梅根亦不示弱，致函要求白金漢宮交出「抹黑者」相關文件、電郵和短訊。

哈里和梅根訪問播出前數天，爆出梅根在英期間欺凌至少兩名助理。職員克瑙夫2018年10月去信人事部反映，但皇室未有處理；報道後，梅根否認欺凌、直指遭人抹黑，皇室冷處理的做法亦受到批評。

皇室原說會內部調查指控，但據知皇室人員將委託獨立律師行以第三方身份調查事件，顯示皇室對事情十分重視。之前梅根與英國傳媒打私隱官司時，被禁止出庭作證的數名前任及現任皇室隨員，在這次獨立調查都會鬆口作供。獨立調查即將開始，宗旨是「從失敗中學習」，會閉門進行，讓參與者感到自在，亦不會有調查死線，「要查多久就查多久」。

梅根促女皇交證據

據悉梅根和哈里不會獲邀參與調查，這可能令他們與皇室關係惡化；但梅根仍不示弱，皇室高級職員消息說，梅根辦公室去信白金漢宮，要求女皇交出欺凌事件證據，包括相關文件、電郵或短訊；女皇已將她的要求交給皇儲查理斯處理，他的近身幕僚正搜查檔案。皇室和哈里夫婦對獨立調查的報道不予置評。

另一方面，被指不和的威廉和哈里前日晚上有聯絡，是自上周日哈里夫婦專訪播出後兄弟首次，但兩人未能言和。

英國《星期日郵報》/《星期日泰晤士報》