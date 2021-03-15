緬甸上月爆發軍事政變，國務資政昂山素姬自政變後被軍方拘留，其代表律師欽貌梳（Khin Maung Zaw）表示，昂山素姬周一原定於仰光法院以視像方式出庭，但因「技術問題」延至下周三再訊，她面臨至少4項控罪。緬甸軍方周日再次血腥鎮壓示威，單是仰光已最少有59人死亡，但仰光和第二大城市曼德勒周一繼續有市民上街抗議，反對政變，其中曼德勒周一上午已有最少3人被士兵槍殺。

昂山素姬面臨至少4項罪名，分別是非法進口6部對講機、在疫情期間違反規定組織一次跟競選有關的集會、未為受限裝置領牌而違反通訊法、以及發佈可能「引起恐懼或驚恐」或破壞「公眾安寧」的訊息。另外，軍方亦指控昂山素姬非法收受60萬美元（約466萬港元）款項及一批黃金。

欽貌梳否認軍方對昂山素姬提出的指控，形容屬子虛烏有，又指他無法與昂山會面。昂山原定周一上午視像出庭，控辯雙方其後在庭上糾紛，使審訊遲遲未開始，昂山一方律師約在中午表示，審訊因技利問題押後至3月24日，當局並指只准昂山在審訊中由兩名初級律師代表。昂山對上一次視像出庭是在3月1日，當時律師稱她精神尚可，但沒有相片流出。

仰光仍有多人危殆 軍方擴大戒嚴範圍

緬甸剛經歷政變後最血腥的一天，周日軍警再次武力鎮壓示威者，包括在仰光西部以實彈射擊靜坐的群眾，部分人頭部中槍。當地網媒Myanmar Now指出，周日單是仰光已最少有59名示威者死亡、129人受傷，多人情況危殆。

軍政府周日深夜宣佈仰光附近的萊達雅（Hlaing Tharyar）及鄰近雪碧達（Shwepyitha）鎮區戒嚴，其後把戒嚴範圍擴大至仰光另外4個區域，包括南達貢區（South Dagon）、北達貢區（North Dagon）、達貢港區（Dagon Seikkan）、北歐卡拉帕區（North Okkalapa）。戒嚴區內示威者一旦被捕，將要接受軍事審判甚至處決。萊達雅周日較早前有數間中資工廠起火，軍警向手持棍棒、刀和用垃圾桶作盾牌的示威者開槍。

周一仰光再有市民上街，其中在通往萊達雅一帶的道路，有示威者搭建及焚燒路障，試圖阻止軍警向區內推進，其他地區亦有人遊行及靜坐抗議。

聯合國緬甸特使布爾格納（Christine Schraner Burgener）周日譴責緬甸持續發生流血事件，呼籲國際團結聲援緬甸人民及他們的民主訴求。英國駐緬甸大使楚格（Dan Chugg）對緬軍警向萊達雅及其他地方的無辜民眾使用致命武力表示震驚，呼籲立刻停止暴力行為，並要求軍方把權力交還民選領袖。

法新社／緬甸新聞網站Irrawaddy／Myanmar Now網站

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