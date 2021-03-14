根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數超過1.19億，全球死亡人數超過265萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,943萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數超過53萬。巴西確診人數超過1,148萬，死亡人數超過27.8萬。印度確診人數超過1,135萬，死亡人數突破15.8萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。俄羅斯、英國、法國確診突破400萬。意大利、西班牙確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有土耳其、德國、哥倫比亞、阿根廷、墨西哥。波蘭、伊朗、南非、烏克蘭、秘魯、印尼、捷克、荷蘭等8國確診宗數均超越100萬大關。

阿斯利康：無證據疫苗增血栓風險

英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）周日表示，覆查英國和歐盟1,700萬接種者的安全數據後，無證據接種牛津／阿斯利康武漢肺炎疫苗後血栓風險會增加。

阿斯利康表示，仔細覆查過安全數據後，發現不到其疫苗有增加肺動脈栓塞（Pulmonary embolism）、深層靜脈栓塞症（ Deep Vein Thrombosis）、血小板減少症（Thrombocytopenia）風險的證據。

奧地利一名女子日前接種疫苗後出現嚴重血栓死亡，挪威三名50歲以下醫護人員懷疑接種阿斯利康疫苗後出現嚴重不良反應，除了血栓，還有腦出血及血小板下降。丹麥和冰島亦有人打針後出現血栓，意大利、愛沙尼亞、拉脫維亞、盧森堡、立陶宛、羅馬尼亞、保加利亞等歐洲國家停用相關批次或暫停接種牛津疫苗。泰國決定暫停為民眾接種牛津疫苗，直到有關血栓的研究更明朗為止。歐洲藥品管理局（EMA）日前稱，無迹象顯示血栓由接種牛津疫苗造成，認為調查期間應繼續使用。世界衞生組織發言人昨亦指沒有理由停用牛津疫苗。

愛爾蘭和葊蘭周日先後宣佈暫緩為公眾注射阿斯利康疫苗。

法國勞工部長確診

法國勞工與社會事務部長博爾內（Elizabeth Borne）周日宣佈自己確診感染武漢肺炎。她在社交網站發文說，她的病毒檢測結果呈陽性，「有一些症狀，但目前身體狀況良好」。她表示將遙距工作，並提醒法國民眾保護好自己和家人。

法國衞生總署署長薩洛蒙（Jerome Salomon）接受傳媒採訪時表示，法國正處於疫情的高峯期，法蘭西島大區的疫情持續惡化，政府不排除對該區重新「封城」。

法國傳媒報道，法蘭西島大區由於醫療資源緊張，該地區醫院上周六開始向其他地區轉移武肺患者。

法國政府網站周日發佈的數據顯示，該國過去24小時新增確診病例26,343宗，累計確診4,071,662宗；新增死亡病例140宗，累計死亡90,455宗。

路透社／法新社

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