緬甸軍事政變進入第七周，昨日再有至少16名示威者被警方槍殺，至今累計近90人死亡。在最大城市仰光的蘭達亞（Hlaingthaya）工業區，至少兩間中資服裝廠被縱火，軍方宣佈在蘭達亞工業區及鄰近的雪碧達（Shwepyitha）區實施戒嚴令。中國駐緬甸大使館要求當地警方採取有力措施，保障中資企業及人員安全。

再多16人被警槍殺

前日民間響應網絡呼籲出席集會紀念1988年學運中被槍殺的學生蓬莫，並有大批民眾上街反抗8時宵禁令，參與燭光集會，警方鎮壓，至少13人被殺，包括一名13歲少年。昨日仰光、土瓦縣等地有數萬人再上街，有目擊者和傳媒指再有至少16名示威者被槍殺，多人受傷。蘭達亞工業區有兩家中資服裝廠遭20多人縱火，有人騎電單車持鐵棍、斧頭和汽油衝進工廠，一輪打砸後，在門口和倉庫淋汽油點火。

中國駐緬甸大使館表示，蘭達亞工業區多間中資工廠遭不法分子打砸搶燒，多名中方人員受傷，有員工一度被困，要求當地警方採取有力措施，保障中資企業及人員安全。發言人形容事件性質十分惡劣，要求緬甸採取進一步有效措施，制止一切暴力行為，依法查處肇事者，又稱受害的絕大多數企業來自紡織製衣行業，中方企業領域的投資為緬甸創造近40萬個就業機會，不法分子行為同樣損害緬甸民眾利益，呼籲緬甸民眾合法表達訴求，不要被煽動和利用，破壞中緬友好合作。

另一方面，由在逃民選議員組成的影子議會「聯邦議會代表委員會」（CRPH）表示，會尋求立法讓人民被鎮壓時有權自衞，揚言會繼續支持「革命」推翻軍方。CRPH署理副主席、全國民主聯盟的前議長曼溫凱丹前日在facebook上載錄影片段說：「這是國家最黑暗的時刻，黎明將至。這也是考驗我們有多堅持的時候。」他呼籲人民以堅定的決心繼續示威，反抗軍方「不義的獨裁」。他又表示認同運動對「聯邦式民主」的訴求，亦即讓少數族裔有參政權，「今次起義亦是機會讓我們攜手建聯邦式民主聯盟，這是所有受軍事獨裁打壓的種族的兄弟姊妹所渴求的。我們一定要贏。」

路透社/美聯社/法新社