歐盟和英國進入後脫歐時期，雙方關係繼疫苗爭奪戰之後再度緊張升溫，歐盟周一指控訴英國不尊重脫歐協議中、有關北愛爾蘭海關檢查的規定，違反國際法，就此採取法律行動。

北愛爾蘭依然留在歐盟的單一市場，意味來自英國的產品，都要受到歐盟的入口規定規管。根據協議，英國運往北愛爾蘭的農產食品檢查寬限期原定在3月底到期，英國政府本月3日卻單方面宣佈將限期延至10月，以便商界有更多時間準備後脫歐規定，引發歐盟的不滿。

歐盟周一宣佈已向倫敦發出正式通知，當中包括兩封函件，其中之一觸發歐盟侵權訴訟，另一封是投訴倫敦違反脫歐協議。倫敦最終或被告上歐洲法院及被罰款，儘管這個過程可能要花費數月甚至更長的時間，而雙方或可能在這期間尋求解決方式。

英國去年9月公佈備受爭議的《內部市場法案》，目的是讓英格蘭、威爾斯、蘇格蘭及北愛爾蘭在英國脫離歐洲單一市場後，仍維持市場內部無縫貿易，但被指違反2020年1月英歐簽訂的脫歐協議部份內容及國際法。擾攘3個月後，英國與歐盟達成原則性協議，刪除《內部市場法案》內違反脫歐協議的條款，兩周後雙方終於達成貿易協議。

在英國脫歐後，歐盟與英國1月便因阿斯利康藥廠（AstraZeneca）疫苗減量而爆發紛爭，更越演越烈，歐盟一度想援引脫歐協議內的有關北愛爾蘭的條款緊急措施，阻止英國經由當地從愛爾蘭邊界取得武肺疫苗，引發英國、北愛、愛爾蘭強烈不滿後，才撤回決定。歐盟最終建立疫苗出口登記制度，1月底公佈啟動「疫苗出口透明機制」，於歐盟境內生產的疫苗出口前需獲批准。

路透社／美聯社／德新社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！