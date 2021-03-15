中國全國人大出手修改香港的選舉制度，英國譴責中國違背《中英聯合聲明》承諾，當地政界及輿論陸續有呼聲，要求仍在香港司法系統任職的英籍法官辭職。英國《泰晤士報》周一發表評論文章，指本港司法制度已淪為被破壞的體制（compromised system），英籍法官不應繼續為此提供合法性，呼籲他們集體總辭。

目前香港終審法院設有10名英籍非常任法官，文章形容英籍法官是少數中國政府在後殖民時期，尚未「開刀」的香港現狀，原因是他們可為香港司法制度粉飾太平，提供合法性，是香港維持國際金融中心地位的關鍵，尤其是去年北京強推港版國安法後，令這變得更加重要。

國安法下法官難捍衞公義

英國外交大臣藍韜文曾在去年的香港半年報告中，表示將就英籍法官在香港任職的問題，向英國最高法院和大法官諮詢。北京上周修改香港選舉制度，確立「愛國者治港」的新標準，形同扼殺恢復香港自由的最後一點希望，英國政界亦進一步探討在港法官去留問題。

文章指，過往外界期望英籍法官可在中國採取行動時，出手維護香港的司法獨立和法治，但中國徹底破壞香港民主的行徑，已從根本上改變這假設。文章引述流亡英國的前香港眾志成員羅冠聰指，英籍法官如今只是為「不正當的權力」塗脂抹粉，指出在國安法面前不可能「捍衞真正的公義」。此外，行政長官如今已有權力在質疑法官決定時，把國安法案件移交中國審理。

促總辭施壓恢復司法獨立

然而當要求英籍法官離開香港的呼聲越來越高之際，卻有兩名英籍法官選擇留在香港及續約，分別是終審法院非常任法官廖柏嘉（David Neuberger）及華學佳（Robert Walker），兩人一起獲續任3年。

文章形容英籍法官「在體制內改變」的幻象已消失，認為他們應團結起來，不再向被破壞的制度提供權威，為此應該集體辭職，並要求恢復香港的司法獨立，他們認為，此舉的意義將遠高於擺出一個姿態。

英國《泰晤士報》

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