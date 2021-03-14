英國倫敦前晚有上千人聚集在公園，悼念一名夜歸被綁架殺害的女子，警方拘散哀悼者的手法受到全國譴責，但倫敦警察廳總監迪克（Cressida Dick）周日表示無考慮辭職，並力撐前線警員。

事緣33歲女子埃弗拉德（Sarah Everard）本月3日晚上步行回家期間人間蒸發，一周後遺體被發現，48歲警員卡曾斯（Wayne Couzens）其後被捕。案件激起極大迴響，全國各地都計劃周末舉行悼念活動，但在警方警告指違反防疫措施可被重罰一萬鎊（約10.8萬港元）後，各地活動都取消。

倫敦前晚有上千人聚集在公園，悼念埃弗拉德，警方以他們違反防疫守則為由，予以驅散，多名女性被警員武力推撞拉扯，部份人更被扣上手銬。警察施暴片段傳出後，官民都嚴厲譴責警方處理手法過激。警方粗暴對付和平悼念的人，惹人關注是否與涉案疑犯是警員有關。

迪克周日向記者說：「我們仍在抗疫，非法聚會就是非法聚會，如果公眾置身於非常危險境地，警員必須採取行動。」

倫敦幾百人周日在警察總部外集會，之後遊行到國會外一個廣場，集體臥地抗議，有人展示反警標語，有人抗議針對婦女的暴力行為。

路透社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！